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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN "REVNAKIN İZDÜŞÜMÜ" SERGİSİNİ AÇTI

Özgür DENİZ KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA) TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi'nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen "Revnakın İzdüşümü" sergisinin açılışını yaptı

01 Nisan 2018 21:02

Özgür DENİZ KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL,(DHA)
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi\'nin Dolmabahçe Sanat Galerisi\'nde gerçekleştirilen \"Revnakın İzdüşümü\" sergisinin açılışını yaptı. 
Klasik sanatların gençlere aktarılması ve öğretilmesi amacıyla TBMM tarafından kurulan Klasik Türk Sanatları Merkezi, Milli Saraylar\'a bağlı olarak 2004 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Hat derslerinin Doç. Dr. Fatih Özkafa, tezhib derslerinin Nilüfer Kurfeyz ve Selim Sağlam, minyatür derslerinin Gülçin Anmaç, ebru derslerinin Hikmet Barutçugil, Osmanlı Türkçesi derslerinin Dr. Abdülkerim Asılsoy ve klasik cilt derslerinin Ahmet Kurnaz tarafından verildiği merkezin usta öğreticileri ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan, “Revnakın İzdüşümü\" isimli bir sergi hazırlandı. 
Revnakın İzdüşümü\" sergisi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından bugün açıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Sergiden görüntüler
-İsmail Kaharaman\'ın sergiyi açması
-Kahraman\'ın eserleri inclemesi
Detaylar
 

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