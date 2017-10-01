TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a 'Atatürk' tepkisi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, meclisin açılışı için konuşma yaparken, CHP'li vekiller "Mustafa Kemal Atatürk nerede?" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman şunları söyledi:

"Burada yapacağımız çalışmaların ve alacağımız kararların milletimiz adına hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Arada kesintiler de olsa 141 yıllık Meclis geleneğimiz var. Meclisimiz dünya meclisleri arasında doğrudan harp idare eden tek meclistir. 9167 şehit verdik Milli Mücadele'yi doğrudan bu meclisimiz idare etti. Ankara semalarında top sesleri yankılanırken, vekillerimiz tam bir cihat ruhuyla çalıştılar. O günden beri millet düşmanları boş durmadılar. Ülkemiz FETÖ eliyle bir darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Meclisimiz darbeye karşı duruşuyla ikinci gez gazi unvanı aldı. Darbenin önlenmesinin lideri halkımızı direnişe çağıran muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mankurt kafalı FETÖ'cü teröristlere karşı ay yıldızlı bayrağımız altında birleşen necip milletimize tekrar teşekkür ediyorum. "

Kahraman'a 'Atatürk' tepkisi

İsmail Kahraman konuşmasını yaparken CHP sıralarından 'Mustafa Kemal Atatürk nerede?' sesleri yükseldi.

Kahraman'ın konuşmasında "vekillerimiz tam bir cihat ruhuyla çalıştılar" demesi de dikkat çekti.