T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM Başkanı: Gönlüm yepyeni bir anayasa istiyor

Kahraman, "Ama bu kısmi bir değişiklik. Benim gönlüm yepyeni, konsensüslü bir anayasa istiyor" ifadesini kullandı

27 Aralık 2016 18:56

"Yeni anayasada laiklik olmamalı" açıklamasıyla gündeme gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AKP ve MHP'nin uzlaştığı anayasa taslağına ilişkin "İsterim ki başkanlığını yaptığım 26. Dönem, bir değişlikle taçlansın. Ama bu kısmi bir değişiklik, gönlüm yepyeni, konsensüslü bir anayasa istiyor" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Partiler nasıl anlaşırlar, nasıl bir şekil ortaya koyarlar, hangi maddelerde anlaşırlar bilemem. Ama her partinin seçim beyannamesinde yeni bir anayasa vaadi var." ifadesini kullandı.

Kahraman, "Ama bu kısmi bir değişiklik. Benim gönlüm yepyeni, konsensüslü bir anayasa istiyor. İnşallah Türkiyemiz için hayırlı olur. İyi çalışmalar, iyi niyetler var. Hepimiz Türkiye'nin bütünlüğünü, birliğini istiyoruz. Bütünlük, birliği sağlayan bizi daha ötelere götüren güzel bir anayasaya inşallah kavuşuruz." diye konuştu.

Daha önce yaptığı laiklik karşıtı açıklamalarla tepki çenen Kahraman, "Umut hiçbir zaman kaybedilmemesi gereken bir hazinedir. Umutsuzluk yok. Umut kesin. Türkiye ötelere gidecek. Bütün bu badireleri aşacak. Türkiye artık bir transatlantik, Titanik değil, aysberglere çarpmayacak, yürüyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

ismail kahramantbmmbaşkanlıkanayasadeğişiklikreferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24