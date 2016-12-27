TBMM Başkanı: Gönlüm yepyeni bir anayasa istiyor

"Yeni anayasada laiklik olmamalı" açıklamasıyla gündeme gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AKP ve MHP'nin uzlaştığı anayasa taslağına ilişkin "İsterim ki başkanlığını yaptığım 26. Dönem, bir değişlikle taçlansın. Ama bu kısmi bir değişiklik, gönlüm yepyeni, konsensüslü bir anayasa istiyor" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Partiler nasıl anlaşırlar, nasıl bir şekil ortaya koyarlar, hangi maddelerde anlaşırlar bilemem. Ama her partinin seçim beyannamesinde yeni bir anayasa vaadi var." ifadesini kullandı.

Kahraman, "Ama bu kısmi bir değişiklik. Benim gönlüm yepyeni, konsensüslü bir anayasa istiyor. İnşallah Türkiyemiz için hayırlı olur. İyi çalışmalar, iyi niyetler var. Hepimiz Türkiye'nin bütünlüğünü, birliğini istiyoruz. Bütünlük, birliği sağlayan bizi daha ötelere götüren güzel bir anayasaya inşallah kavuşuruz." diye konuştu.

Daha önce yaptığı laiklik karşıtı açıklamalarla tepki çenen Kahraman, "Umut hiçbir zaman kaybedilmemesi gereken bir hazinedir. Umutsuzluk yok. Umut kesin. Türkiye ötelere gidecek. Bütün bu badireleri aşacak. Türkiye artık bir transatlantik, Titanik değil, aysberglere çarpmayacak, yürüyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.