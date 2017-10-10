TBMM Başkanı doğruladı; 15 Temmuz raporuna CHP’nin ek şerhi alınmadı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM 15 Temmuz Darbe Komisyonu raporunun CHP’nin ek şerhine yer vermeden basıldığını kabul etti. Kahraman’ın kendisiyle görüşen CHP’li komisyon üyelerine bir şey yapamayacağını söylediği öğrenildi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, T24’e, “Bizim yazdığımız kısmı çıkarıp atmışlar. Halbuki; kendileri bize yazılı süre vermişti. Meclis tarihinde bir ilk oluyor. İlk defa muhalefetin görüşü bir raporda yer bulmamış olacak” dedi.

15 Temmuz Darbe Komisyonu taslak raporuna CHP’nin bilgisi ışında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3 sayfalık bir bölüm eklenmişti. Eklenen bölümde, “Ana muhalefet partisi liderinin FETÖ’nün bir terör ve suç örgütü olduğu ortaya çıktığı 17/25 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra bu örgütle sıkı bir amaç birliği içine girdiği gözlemlenmiştir” denilmişti. Bunun üzerine CHP’li komisyon üyeleri görüştükleri TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan ek şerh sunulması konusunda olumlu bir izlenim almış, hatta Komisyon Başkanı AKP’li Reşat Petek, ek görüş istenmesinin uygun görüldüğünü belirterek 20 Temmuz 2017 tarihine ek şerh için süre tanımıştı.

AKP-FETÖ ilişkisi anlatılmıştı

CHP’nin 71 sayfadan oluşan ek raporu “AKP - FETÖ Kardeşliği” başlığıyla sunulmuştu. AKP ile FETÖ arasında yıllar itibarıyla gerçekleşen ilişkiler belgeleriyle sıralanmış ve Fetullah Gülen ile AKP yöneticilerinin pozları , AKP sözcülerinin Gülen hakkındaki açıklamaları, gazete kupürleri, internette yer alan videolara kadar bir çok belge yer almıştı.

CHP’li komisyon üyeleri Kahraman’la görüştü.

Basımı yapılan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunda ek şerhin yer almadığı bilgileri üzerine CHP’li Komisyon üyeleri bugün TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la görüştü. Görüşmeye Sezgin Tanrıkulu, Aykut Erdoğdu, Aytun Çıray ve Zeynel Emre katıldı.

Kahraman kabul etti; ‘Bir şey yapamam’ dedi

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 30 dakika süren görüşmede CHP’li üyeler gazetemiz Cumhuriyet’in kamuoyuna duyurduğu “CHP’nin ek şerhinin raporda basılmadığı” yönündeki haberi anımsatarak, bu durumun doğru olup olmadığını sordu. TBMM Başkanı Kahraman’ın CHP’li komisyon üyelerine basım aşamasında olan raporda CHP’nin ek şerhinin yer almadığını kabul ettiği, ek şerhin basılmamasının inisiyatifini Komisyon Başkanlığı’nın aldığı, kendisinin bu konuda bir şey yapamayacağını söylediği belirtildi. Bunun üzerine CHP’li üyelerin de bu durumun içtüzüğe aykırı olduğu, kendisinin CHP’li üyelere ek şerhin yazımı için ek süre verildiğini anımsattı.

“Meclis tarihinde bir ilk”

CHP’li üyeler görüşmenin ardından TBMM’de bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan CHP’li Zeynel Emre, “Bizim yazdığımız kısmı çıkarıp atmışlar. Kendileri bize yazılı süre vermişti. Meclis tarihinde bir ilk oluyor. İlk defa muhalefetin görüşü bir raporda yer bulmamış olacak” değerlendirmesini yaptı. Komisyon üyesi CHP’li Sezgin Tanrıkulu da rapora ekleme yapılmasından sonra kendilerinin TBMM Başkanı Kahraman’la görüştüklerini anımsatarak, “Bize resmi yazıyla 20 Temmuz’a kadar ek görüş verebileceğimizi yazmıştı. Biz de yazmıştık. İçtüzüğe göre ek görüşümüzün basılması gerekirken, Reşat Petek’in inisiyatifiyle basılmadığı anlaşılıyor. Meclis Başkanlığı’na bu konuda yazılı olarak başvuru yapacağız” dedi.

CHP’li Zeynel Emre: Basımın durdurularak rapora şerhimizin eklenmesi başvurusunda bulunduk

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la görüşmenin ardından genel başkan Kılıçraroğlu’na bilgi veren CHP’li komisyon üyeleri matbaada ki basımın durdurularak şerhin eklenmesi için başkanlığa yazılı başvuruda bulundu. Komisyon üyesi Zeynel Emre, T24’e, Kahraman’a yüz yüze ilettikleri taleplerini bir kez de yazılı olarak yaptıklarını söyledi.” Bizim hukukumuz çiğnenirse gurup olarak ne yapacağımıza karar veririz” diyen Emre’nin değerlendirmeleri şöyle:

“Bundan sonra hoşa gidilmeyen, muhalefet şerhi çoğunluğun arzusuyla rapordan çıkarılabilir”

Parlamento hukuku bir kez daha yerle bir olmuş vaziyette. Meclis Başkanına geçtiğimiz aylarda gidip AKP’nin komisyon çalışmasını tamamlayıp raporunu bitirip bizim muhalefet şerhimizi sunduktan sonra 3 sayfalık korsan bir ekin çıkartılmasını istemiştik. Çıkarılmıyorsa bize ek süre verilmesini istemiştik. TBMM Başkanı bize o zaman çok haklısınız ya çıkartırım ya da ek süre veririm demişti. Bu görüşmenin ardından komisyon başkanı tarafından bize iki günlük ek süre verildi. Biz iki günlük süre içinde ek muhalefet şerhini sunduk. Ancak hiç haber vermeden, bilgi vermeden basıma gönderilen raporda bizim o eklediğimiz kısmın olmadığını öğrendik. TBMM Başkanına gittik, o da bize bu bilginin doğru olduğunu söyledi. Kendisinden parlamentonun hukukuna riayet etmesini istedik. Partisi var ama burada herkesin Meclis başkanı sıfatıyla hareket ediyorsa parlamento hukukunu koruyacak yegane kişi olduğunu söyledik. Haklasınız diyor, hak veriyor ama ben bir şey yapamamam diyor.

Ancak bu tutum kötü bir teamül oluşturuyor. Bundan sonra herhangi bir komisyon çalışmasında hoşa gidilmeyen, beğenilmeyen muhalefet şerhi çoğunluğun arzusuyla rapordan çıkarılabilir. Bu parlamentonun, demokrasinin, parlamento hukukunun tamamen öldürülmesi anlamına geliyor.

Rapor baskıda şu an, durdurularak, buna edilmesi başvurusu yaptık. Genel Başkanı bilgi verdik. Bizim hukukumuz çiğnenirse gurup olarak ne yapacağımıza karar veririz.