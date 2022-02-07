TBMM Başkanı: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok, bu konuda bir makale yayımlayacağım

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Ben bu konuda bir makale yayınlayacağım." dedi. (DHA)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Şentop, Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Hukuken hiç bir tartışma yoktur. Üç değil iki kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Cumhur İttifakı olarak adaylarının belli olduğunu bugün de "Bizim adayımız Sayın Erdoğan'dır; tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur" dedi.