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Dünya

TBMM Başkanı Çiçek, konsere katıldı ANKARA (A.A)

29 Kasım 2011 01:31

-TBMM Başkanı Çiçek, konsere katıldı ANKARA (A.A) - 28.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kazakistan'ın 20. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Milli Orkestrası tarafından verilen konsere katıldı. Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Salonu'ndaki konser öncesinde konuşan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, bağımsızlığını 20 yıl önce ilan eden Kazakistan'ı ilk dakikalarda tanıyan Türkiye yönetimine ve halkına teşekkür etti.  Son 20 yılda ülkelerinin her zaman ileriye dönük projeler geliştirdiğini ve pek çok alanda uluslararası düzeyde başarılara imza attığını söyleyen Tüymebayev, ikili ve çok taraflı ilişkilerde de Kazakistan ve Türkiye'nin kendi bölgelerinde etkin dış politika izlediğini kaydetti. Tüymebayev, "Bu yıllar zarfında bizler hep Türk kardeşlerimizin desteğini hissettik ve aynı desteği bizler de göstermeye gayret ediyoruz" dedi. Konserde, Kazak ve Türk müziği ile klasik müzikten pek çok örnek izleyicilere sunuldu. Özellikle ulusal Kazak kadın dans topluluğu Naz'ın Anadolu halayı gösterisi ile bir Kazak devlet sanatçısı tarafından okunan "Üsküdar'a giderken" isimli parça büyük alkış aldı. Konsere, Kazakistan Senato Başkanı Hayrat Mami, pek çok milletvekili ve davetli katıldı. Öte yandan, konser öncesinde basın mensuplarının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili soruları üzerine TBMM Başkanı Çiçek, "Allah şifa versin. Küçük bir operasyon ama merak edilecek bir şey olmadığı ifade edildi. Benim de söyleyeceğim o kadar" dedi.

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