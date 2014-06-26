TBMM Başkanı Çiçek: Kimsenin günahını çekmek gibi bir niyetim yok

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Meclis Soruşturma Komisyonu'nun çalışmaya başlayamamasıyla ilgili, "Birini suçlayacaksanız bu suçlayacağınız kişi Meclis Başkanı değil. Ben hiçbir şeyin kaçırılmasına, göçürülmesine taraftar da değilim, bunu doğru da bulmam. Yaptığımız işin sonuna gelmişiz, kimsenin günahını çekmek gibi bir niyetim yok ama ben hukuku uygulamak mecburiyetindeyim" ifadeleri kullandı.

CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'a konuk olan Çiçek soruları yanıtladı.

AK Parti'nin dört eski bakan ile kurulan komisyona isimleri bildirmesi ve CHP'den de 7 isme itirazıyla ilgili soru üzerine Çiçek, Meclis'te hangi konunun hangi gün konuşulacağına Meclis Başkanı'nın karar vermediğini belirtti.

Meclis soruşturmasının hangi gün konuşulacağına Genel Kurul'un karar verdiğini ifade eden Çiçek, "Ancak sayın Kılıçdaroğlu çok açık, herkesin gözünün içine baka baka 'Meclis Başkanı bunu pazartesi gününe getirdi' diyerek gerçeği söylemiyor, bu yanlıştır ve ayıptır" dedi.

Kimsenin gözünden bir şey kaçırmak, gizlemek gibi bir gayretinin olmadığını belirten Çiçek, "Meclis Başkanı'nın Genel Kurul'un iradesi üstünde bir iradesi olamaz. Meclis Başkanı'nın gündemi belirleme yetkisi yok" diye konuştu.

"Ben Meclis'in iradesiyle bu koltukta oturuyorum, sayın Kılıçdaroğlu'nun himmetiyle, lütfuyla oturmuyorum" ifadesini kullanan Çiçek, "Mevlana'nın bir sözü var: İnsanın kişiliği, dilinin altında gizlidir. Gelişi güzel insanları suçlayan bir üslup siyasette maalesef bugün egemen bir üslup haline geldi" dedi.

Hukuka uygun işlem yapmak durumundayım

TBMM Başkanı Çiçek, 17 Aralıkta 2013'den 19 Marta kadar, 90 güne yakın bu konunun konuşulduğunu ve kimsenin Meclis'te önerge vermediğine dikkati çekerek, Soruşturma Komisyonu süreciyle ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Komisyona bildirilen isimlerle ilgili Meclis Başkanlığı'nın ön inceleme yaptığını, bunda eksiklik olabileceğini belirten Çiçek, "Siyaseten konuşun ama 'hukuk, hukuk' diyorsunuz ama bir de hukuku hatırlayalım. Ben siyasi değerlendirme yapamam, hukuka uygun işlem yapmak durumundayım" diye konuştu.

Bunlar doğru suçlamalar değil, söyleyenlere yakışmıyor

AK Parti'nin itirazını görmediğini, buna bakacaklarını söyleyen Çiçek, şunları kaydetti: "Komisyon, çoğunluk oluşması durumunda eksik olsa bile çalışabilir. Ancak çoğunluk oluşmuyor. Meclis Başkanı ne yapacak bu durumda? Yapabileceği bir şey söylesinler. Herkes kamuoyunun hoşuna gidecek laf etmek yerine bana 'İçtüzügün şu maddesine göre Meclis Başkan'nın şunu yapması gerekiyordu, yapmadı' desin. 'Bu komisyon 51 gündür kurulamadı, sorumlusu Meclis Başkanı...' Neye göre? Birini suçlayacaksanız bu suçlayacağınız kişi Meclis Başkanı değil. Her şey siyaset değil. Hukuku dışlayarak, sadece işimize geldiği zaman hukuktan bahsederek siyaset yapamayız. Ben hiçbir şeyin kaçırılmasına, göçürülmesine taraftar da değilim, bunu doğru da bulmam. Yaptığımız işin sonuna gelmişiz, kimsenin günahını çekmek gibi bir niyetim yok ama ben hukuku uygulamak mecburiyetindeyim, birilerinin işine gelse de gelmese de. Bunlar doğru suçlamalar değil, söyleyenlere yakışmıyor."

İnceleme ve soruşturma başlattık

Çiçek, "Bugün bazı gazetelerde yolsuzluk haberi var. Meclis'teki bazı personelin nöbetçi görüldüğü saatlerde bir Meclis yöneticisinin eşine ait özel restoranda çalıştıkları, yemek taşındığı iddiaları var" sorusu üzerine, ismi geçen kişinin Genel Sekreterliğe başvurarak hakkındaki iddiaların incelenmesini, soruşturulması istediğini aktardı.

"Biz de hemen inceleme ve soruşturma başlattık. Şundan herkesin emin olması lazım: Türkiye'nin en şeffaf kurumlarının başında Meclis geliyor. Meclis'te hiçbir konu üç beş dakika geçmez ki duyulmasın. Bundan da memnunum. Çünkü biz denetime açığız" diyen Çiçek, "İncelemeyi başlattık ama bunlardan üzülüyorum. Soruyu soran arkadaşımız biraz araştırsaydı da ondan sonra önergeyi verseydi. Bunun yarın aslı olmadığı ortaya çıkarsa kurumsal bir itibar kaybı da oluyor. Ümit ederiz soruşturmayı kısa sürede bitiririz" ifadelerini kullandı. Adı geçen kişinin iddiaların doğru olmadığı söylediğini dile getiren Çiçek, "O beyana biz tek başına itibar etmeyiz. Gerekli incelemeyi de yaptırıyoruz" dedi.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığı

CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun sorulması üzerine Çiçek, "Kendisini yıllardan beri tanırım. Özellikle kayınpederi rahmetli Emin Bilgiç benim üniversite yıllarında, Ankara'da avukatlık stajı yaparken görüştüğüm bir bilim adamıydı. Hanımı Yozgat'lıydı. Ekmeleddin beyin kayınvalidesi de Yozgat'lı, Demokrat Parti milletvekilinin kızı. 1977-1978 o günden beri tanırım. Babasının evi de bizim mahallemizdeydi. Bir hukukumuz o günden bugüne vardır, hayırlısı olsun" diye konuştu.

Cemil Çiçek, "Muhalefetin adayı olması sizi şaşırttı mı?" sorusuna yanıt verirken, "Siyaset, şaşırtma, şaşırtmama esasına göre değil. Bu seçim ilk kez yapılacak ve halk seçecek. Önümüzdeki günler de başkaca adaylar da çıkabilecektir. Eskiden Meclis seçerken, epey kulisler olur, totolar oynanır filan. Bu sefer millet karar verecek" dedi.

Erdoğan'ın adaylığı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı adayı" olacağını söylediği anımsatılarak, "Benzer görüşte misiniz?" sorusu sorulan Çiçek, "Meclis Başkanlarının parti ile ilişiği kesiliyor, parti toplantılarına katılamıyor. Ben de bu gelişmelerin epey dışındayım, 1 Temmuz'da açıklama yapılınca görmüş olacağım. Milletimiz siyasetçiden daha iyi karar veriyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Çiçek, "Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir sorun yaşanır mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Sistemin kendisi kavgaya, tartışmalara, çekişmelere müsait. 'Hükümetle Cumhurbaşkanı kavga etmez.' Bu artık sistemin başarısı değil, hükümetle Cumhurbaşkanının fedakarlığı, başarısı, sabrı olarak karşımıza çıkar. Türkiye'nin bu Anayasa hükümleri karşısında geçmişte ne kadar sıkıntı yaşadığını gördük. Her dönem ciddi sıkıntılar yaşandı şimdi buna ilave olarak halk seçiyor. Halkın seçtiği çok yetkili bir Cumhurbaşkanı var ama hiç bir sorumluluğu yok. Bun karşın halkın karşısına çıkmış, bir çok vaatte bulunmuş Hükümet olarak. Bunun her zaman aynı partiden olmasının mümkün olmadığı ülkeler de var. Biz de bunu yaşadık. Cumhurbaşkanı başka bir görüşte, hükümet başka bir görüşte. Bugün iyi bir kucaklaşma olacaksa, bu kişisel başarılara bağlı olacak. Bir ülkeni geleceğini kişisel başarılara bağlamak ne kadar doğru olur? Ben onu dile getirmeye çalıştım. Göreceksiniz eninde sonunda bu Anayasa'da değişikliğe

gidecektir."

AK Parti, Anavatan Partisi'ne döner mi?

AK Parti'nin Anavatan Partisi'ne dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Çiçek, "Anavatan Partisi Türkiye siyasetinin laboratuvarıdır. AK Parti o hatalara, sıkıntılara düşmez, düşmemeli; hiç bir partimiz düşmemeli. Siyasi partiler demokrasinin direkleridir. Demokrasinin direkleri ne kadar sağlam

olursa, ne kadar düzgün olursa, demokrasi de o nispette kalite kazanacaktır" dedi.

Cemil Çiçek, "3 dönem kuralı sizi de kapsıyor. Ne yapacaksınız?" sorusuna, "3 dönemi partinin kendi dinamikleri açısından doğru bulurum. Devlet bizimle kaim değil, vazgeçilmez insanlar değiliz. Bizden çok daha iyi bunları yapacak olanlar olur" yanıtını verdi. "Torun seveceğini söyleyenler oldu, siz ne yapacaksınız?" sorusunu ise Çiçek, "Bir insanın yapacağı birden çok iş var, birisi de o olur zaten, bugün de yapıyoruz, yarın da yapacağız" diye yanıtladı.