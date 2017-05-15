TBMM Başkanı: "Bu cuma bir şeyler olacak" diyenler hayalperestler!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "Açığa çıkan ve hedefine ulaşamadan bertaraf edilmiş bir kalkışmadır" dedi. "İnanarak, ifade etmek isterim ki Türkiye'de darbeler tarihi kapanmıştır" ifadesini kullanan Kahraman, "Bazı söylentiler var. 'Bu cuma bir şeyler olacak', 'Ayın 17'sinde, 27'sinde bir şeyler olacak', bunlar hep karıştırmak için hayalperestlerin ortaya koydukları yanlış beyanlardır" diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nce, TBMM Başkanı Kahraman'a, siyaset bilimi ve sosyal bilimler alanında, fahri doktora unvanı verildi. Fahri doktora törenine; Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de katıldı. Tören öncesi, 15 Temmuz darbe girişimi konulu kısa film izletildi.

Törende konuşan Kahraman, mevzuattaki bazı çarpıklıkların, Türkiye'ye yönelik çeşitli tuzaklara zemin hazırladığını savundu. Türkiye'de darbeler tarihinin kapandığını da vurgulayan Kahraman, şunları söyledi:

"Ülkemizin ilerlemesini istemeyenler, ülkemizi kendilerine engel gören devletler, değişik zamanlarda milli birlik ve bütünlüğümüze tuzak kurmuşlardır. Mevzuatımızdaki bazı çarpıklıklar da buna zemin hazırlamıştır. Demokrasimiz, 27 Mayıs 1960 darbesinden günümüze kadar 17 darbeyle karşılaştı. Bunların bazısı gerçekleşti bazısı da gün yüzüne çıkamadı. 15 Temmuz darbe girişimi açığa çıkan ve hedefine ulaşamadan bertaraf edilmiş bir kalkışmadır. İnanarak, ifade etmek isterim ki Türkiye'de darbeler tarihi kapanmıştır. Bazı söylentiler var. 'Bu cuma bir şeyler olacak', 'Ayın 17'sinde, 27'sinde bir şeyler olacak', bunlar hep karıştırmak için hayalperestlerin ortaya koydukları yanlış beyanlardır."

"Devamı içlerinde; 'Bu kadar hazırlığı nasıl boşa çıkardınız, çok üzgünüz"

"Gönül coğrafyamız Hemen koştu geldi; ama diğerleri 1 ay sonra gelmeye başladı ve 'Çok üzgünüz' dediler. Devamını getirmediler. Devamı içlerinde, biliyorum. 'Bu kadar hazırlığı nasıl boşa çıkardınız, çok üzgünüz'. Hep üzüntüye devam edecekler. Biz hep milli birlik ve bütünlük içerisinde, tek yürek olarak Türkiye'mizi kalkındıracağız. İnşallah Türkiye'miz istikrar içinde kalkınan bir hukuk devleti olarak misyonuna layık hedeflere ulaşacaktır."