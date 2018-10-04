TBMM Başkanı Binali Yıldırım İzmir'de

İZMİR, (DHA)- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın bir dizi açılış töreni ve sempozyuma katılmak üzere İzmir\'e geldi. Yıldırım, havalimanından dinleneceği otele hareket etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın Ege Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Töreni, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi açılışı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu\'na katılmak üzere bugün akşam saatlerinde İzmir\'e geldi. Uçakla kente gelen Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı\'ndan dinlenmek üzere kalacağı otele hareket etti.



