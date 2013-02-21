TBMM Anayasa Uzlaşma, 'Genelkurmay' maddesinde anlaştı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu, Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasında anlaşma sağladı. “Başkomutanlık” ve “Milli Savunma” başlıklı maddenin ilgili fıkrası, “Genelkurmay başkanı, silahlı kuvvetlerin komutanı olup Milli Savunma Bakanına bağlıdır” biçiminde düzenlendi. AKP, bu maddede ‘başkanlık’ önerisini sundu. Genelkurmay Başkanı’nın atamasına ilişkin düzenleme olmasını istemedi. BDP ise, Silahlı kuvvetlerin Meclis denetimine tabii olmasını istedi. Ancak, AKP’nin atamaya, BDP’nin Meclis denetimine ilişkin önerileri kabul edilmeyerek maddeye kırmızı renkte yazıldı. Yazım Komisyonu’nda müzekeresi yapılan “Başkomutanlık” ve “ Milli Savunma” başlıklı düzenlemesi şöyle:

Madde- (1) Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetine ait olup Cumhurbaşkanı (AK Parti: Başkan) tarafından temsil edilir.

(2) Milli savunmadan ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından (AK Parti Önerisi: Başkan sorumludur.) Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.

(3) Genelkurmay başkanı, silahlı kuvvetlerin komutanı olup Milli Savunma Bakanına bağlıdır.

(4) Genelkurmay başkanı, Milli Savunma Bakanının inhası ve Bakanlar kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Milli savunmadan ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından (AK Parti Önerisi: Başkan sorumludur.) Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.

(3) Genelkurmay başkanı, silahlı kuvvetlerin komutanı olup Milli Savunma Bakanına bağlıdır.

(4) Genelkurmay başkanı, Milli Savunma Bakanının inhası ve Bakanlar kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır. (AK Parti, atamayla ilgili fıkranın bulunmasını gerekli görmemektedir.)