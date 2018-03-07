TBMM Anayasa Komisyonu'nda '17-25' tartışması: O saat duruyor mu?

TBMM Anayasa Komisyonu’nda, AKP ve MHP’nin seçim yasalarını değiştiren yasa önerisinin görüşmeleri sürüyor. CHP’liler, AKP’nin aynı binada oturanların farklı sandıklarda oy kullanmasına ilişkin düzenlemesinin muğlak olduğunu, kötüye kullanımlara ve keyfi uygulamalara yol açacağını belirtti. CHP’li Özkan Yalım’ın “gezici sandık” ifadesini kullanması tartışma yarattı. Komisyonda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makam odasında duran ‘17-25 Aralık saati’ni anımsatarak, “O saat 17-25’te duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum ama bugün şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bütün hesap kazanma üzerine kuruluyor, kaybetmek düşünülmüyor" dedi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP ve HDP’nin aynı binada oturanların farklı sandıklara hangi kriterlere göre kayıt edileceği, daire numarası mı, soyadları mı yoksa nüfusu kayıtlı oldukları illerin mi esas alınacağı yönündeki soruları üzerine YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdür Vekili Ayhan Okurer, seçmenin aile bütünlüğü bozulmadan ve başka bir kriter aranmaksızın rastgele muhtarlıktaki sandık sayısına göre eşit miktarda dağıtılacağını söyledi.

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TBMM Anayasa Komisyonu’nda, AKP ve MHP’nin ittifak ve seçim mevzuatında değişiklik yapılmasını öngören yasa önerisi üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Önceki gün 9 madde aynen kabul edilirken, CHP ve HDP’nin maddelerin geri çekilmesine ilişkin önergeleri AKP ve oylarıyla reddedildi. CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandıklara dağıtılmasıyla ilgili maddede ‘gereklilik’ halinden söz edildiğini, bunun muğlak olduğunu, suiistimallere ve kötüye kullanımlara, keyfi uygulamalara yol açacak bir düzenleme olduğunu söyledi. HDP’li Erol Dora da, aynı binada yaşayan seçmenin hangisinin başka bir sandık bölgesine kayıt edileceğine nasıl karar verileceğini sordu. Dora, “Yani daire numarasına göre mi, soyadlarının alfabedik sırasına göre mi, nüfusa kayıtlı oldukları illere göre mi? Buradaki kıstaslar nasıl belirlenecektir?” dedi. Bunun üzerine söz alan YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdür Vekili Ayhan Okurer, dağıtımın rastgele bir yöntemle yapılacağını belirterek, “Herhangi bir şekilde aile bütünlüğü bozulmadan ve başka herhangi bir kritere bakmadan direkt, rastgele dağıtılıyor sandıklara. Yani o muhtarlıkta 10 sandık varsa o bina 10 sandığa eşit miktarda dağıtılıyor” diye konuştu.

Vekillerin seyyar sandığın nasıl kurulacağına ilişkin soruları üzerine YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdür Vekili Ayhen Okurer, ilçe bazlı sandık kurulacağını, doktor raporu olan ve evinde yatalak durumda olan seçmenler için düzenlenecek seçmen listesi üzerinden evlere gidilip oy kullanmalarının sağlanacağını söyledi.

‘17-25’ tartışması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makam odasında duran ‘17-25 Aralık saati’ni anımsatarak, “O saat 17-25’te duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum ama bugün şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bütün hesap kazanma üzerine kuruluyor, kaybetmek düşünülmüyor. Kaybedilirse ne olacağı belli” dedi. MHP’li Oktay Öztürk, “Biz söylediğimiz her lafın arkasındayız. 17-25 Aralık da duruyor, bütün söylediklerimizin arkasındayız ama anlayamadığınız Türkiye’nin şu anda içerisinde bulunduğu durum. Kafanızı zorlasanız da yüreğiniz yetmiyor. Onun için anlayamazsınız” dedi. CHP ve MHP’liler arasında bu açıklamalar üzerine uzun süre tartışma yaşandı.