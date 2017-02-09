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TBMM Aladağ Araştırma Komisyonu Başkanlık Divanı AKP’lilerden oluştu

Aladağ'da 12 kişi hayatını kaybetmişti

09 Şubat 2017 22:31

Hülya Karabağlı

TBMM’de, Adana’nın Aladağ İlçesi’nde 11’i kız öğrenci olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili kurulan araştırma komisyonu üyelerin belirlenmesiyle çalışmalarına başlıyor. 

Komisyonun bugünkü toplantısında yapılan seçimlerde Aladağ Komisyonu Başkan ve Başkanlık Divanı olmak üzere tümüyle AKP’lilerden oluştu. 

Muhalefetin karar mekanizmasında yer almadığı komisyonda, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı başkan olarak  belirlendi. 

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer başkanvekili, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta komisyon sözcüsü,  Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider katip üye oldu.

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, "komisyonun ortak önergelerle kurulmasının son derece kıymetli olduğunu ve  komisyon divanında 4 partinin temsil edilmesini" istedi.

Komisyonda AKP’den Fatma Güldemet Sarı, Tamer Dağlı,  Asiye Dudu Özkan, Osman Mestem, Ayhan Gider,  Fevzi Şanverdi, Ali Sürekli, İsmail Tamer, Leyla Şahin Usta, CHP’den Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, HDP’den İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve MHP’den Aydın Milletvekili Deniz Depboylu oldu.

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