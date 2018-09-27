TBMM açılış resepsiyonu iptal edildi; gerekçe tasarruf mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu yasama yılı için açılış resepsiyonunun tasarruf tedbirleri gerekçesiyle yapılmayacağı belirtildi.

Geleneksel olarak her yıl yapılan yeni yasama yılı açılış resepsiyonunun, alınan bir karar ile iptal edildiği aktarıldı. İptalin, tasarruf sebebiyle yapıldığı konuşulurken, Meclis yönetiminden iptale ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim Pazartesi günü Genel Kurul'da özel oturum yapılacak. Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Çalışmalar ise 2 Ekim Salı gününden itibaren partilerin grup toplantıları ile başlayacak.