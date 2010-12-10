-TBMM 40 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı Genel Sekreterliği, yasama hizmetlerinde çalıştırılmak üzere, yarışma ve yeterlik sınavı ile 40 uzman yardımcısı alacak. TBMM Genel Sekreterliğinin uzman yardımcısı alımına ilişkin duyurusu Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre uzman yardımcılığı sınavının yazılı kısmı için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince ve (A) grubu kadrolar için 2009-2010 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarının sonuçları esas alınacak. KPSS sonuçlarına göre seçilecek adaylar, ayrıca TBMM tarafından yapılacak sözlü sınava alınacak. 2009-2010 yıllarında (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS LİSANS sınavları sonucunda, 100 üzerinden 70 ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, kurumda görev talebinde bulunacaklar, ilan tarihten başlamak üzere 30 gün içinde istenen belgelerle birlikte mesai saatleri içerisinde TBMM Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğüne başvuracak. -SÖZLÜ SINAV- 2009-2010-KPSS lisans sınavlarında 100 üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar arasından, en yüksek puan alan adaydan başlayarak ilanın ilgili maddesinde belirtilen kadro sayısının en fazla dört katı aday, 15 gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacak. Yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi TBMM Genel Sekreterliği http://www.tbmm.gov.tr/insan_kaynaklari İnternet adresinden duyurulacak. Bu arada sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şartı aranacak. -AKADEMİK PERSONEL ALIMI- Bu arada Batman Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. Batman Üniversitesinin Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilana göre başvurular 10-24 Aralık 2010 tarihleri arasında Batman Üniversitesi Rektörlüğüne yapılacak. Adaylar başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri, Batman Üniversitesinin www.batman.edu.tr web adresinden temin edebilecek.