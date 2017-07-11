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TBMM 15 Temmuz’da özel gündemle toplanıyor; o geceye özel video mapping sistemi kuruldu

Meclis Şeref Kapısı önünde kurulan ‘Video Mapping’ sistemiyle, darbe girişimine ilişkin görüntüler sunulacak

11 Temmuz 2017 21:08

Hülya Karabağlı

TBMM, 15 Temmuz FETÖ darbesinin birinci yılı etkinlikleri hazırladı. Genel Kurul, cumartesi günü saat 13.00’te özel gündemle toplanacak. TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  oturumu yöneteceği özel oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı belirtiliyor.

Kahraman ve siyasi partilerin temsilcilerinin konuşmasının ardından Genel Kurul kapanacak.
 Aynı gün, Meclis Şeref Holü’nde, Anadolu Ajansı’nın (AA), 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflarından oluşan bir sergi açılacak.

Meclis’e ilk bombanın atıldığı saat olan 02.32’de, Erdoğan’ın da katılımıyla, Meclis Şeref Kapısı önünde kurulan  ‘video Mapping’ sistemiyle, darbe günüyle ilgili görüntüler ekrana getirilecek. Erdoğan’ın burada hitap edeceği konuşma ve etkinlik halka  açık olacak.

Hummalı  çalışma

TBMM’de  15 Temmuz hazırlıkları  sürüyor. Video mapping sistemi için platformlarla hazırlanıyor.  Erdoğan’ın  halka hitap edeceği yerler için de hazırlıklar sürüyor. 

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