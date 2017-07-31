TBMM 15 Temmuz anıtını nereye yapacak?

16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa değişikliği referandumunun kabulü çerçevesinde milletvekili sayısının 600’e çıkarılması nedeniyle Meclis, yeni bina yapımına karar verdi. Önümüzdeki günlerde başlanacak inşaat çalışmalarının yanı sıra TBMM bir yandan da sipariş verdiği 42 metre yüksekliğinde ve 15 metre enindeki 15 Temmuz anıtı için yer arayışına girdi.

İlk seçenek: Atatürk Anıtı önü

Habertürk'te yer alan ahbere göre anıtın, Meclis’in ön tarafına, resmi törenlerin yapıldığı, cenazelerin kaldırıldığı Atatürk Anıtı’nın önüne yapılması ilk seçenek olarak değerlendiriliyor. Ancak, anıtın büyüklüğü nedeniyle hem Atatürk Anıtı’nı gölgede bırakacak olması hem de Meclis’in resmi yazışmalarında da kullandığı amblemini oluşturan siluet bozulacağı için bu seçeneğe sıcak bakılmıyor.

İkinci seçenek: Kabatepe

İkinci seçenek ise daha önce Bülent Arınç’ın başkanlığı döneminde bir meşale diktiği Kabatepe. Burası yüksek olduğu için 42 metre yüksekliğindeki anıt Ankara’nın farklı yerlerinden de görülebilecek.

Üçüncü seçenek: Otapark

Ancak, burasının da hem kampusun içinde bulunması hem de burada dev bir meşaleden oluşan anıt olması dolayısıyla üçüncü seçenek üzerinde duruluyor.

Bu da Meclis’in Dikmen kapısı girişinde Genelkurmay ve İçişleri Bakanlığı’na bakan ve halen otopark olarak kullanılan köşe. Hem Meclis dışından anıtın rahatlıkla görülmesi hem de TBMM Kampusu içine girmeye gerek kalmadan, güvenlik riski oluşturmadan vatandaşların ziyaretine açılabilecek olması nedeniyle bu seçeneğin öne çıkabileceği belirtiliyor.

Meclis kaynakları anıtta yer alacak motiflerin ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermiyor ancak anıtın 15 Temmuz gecesi saldırıların hedefi olan Meclis’te tarihi geceyi ve Meclis’in direnişini anlatacak tarzda olacağı ifade ediliyor.