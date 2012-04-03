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TBMM, 12 Eylül davasına müdahil oldu

TBMM, 12 Eylül davasına müdahil olmak için ilgili mahkemeye başvurdu

03 Nisan 2012 13:13

 

TBMM, 12 Eylül davasına müdahil olmak için ilgili mahkemeye başvurdu.
 
Başvuruda, şu ifadelere yer verildi: ''Askeri müdahalenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 1961 Anayasası'na göre, yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Bu yetki devredilemez hükmünü içermektedir. TBMM'ye ait olan bu yetki, mutlak ve münhasır bir yetkidir. Sanıkların gerçekleştirdiği askeri müdahale ile kaynağını anayasadan olmayan yetkiler kullanılarak TBMM'ye ait yasama yetkisi, zor ve güç kullanılarak elinden alınmış, Anayasal görevi yapması engellenmiştir.
 
Bu nedenle TBMM, sanıklara isnat edilen suçun birinci derece mağdurudur. Davaya müdahil olarak katılınması gerekmektedir. Bu yönde talep yazısı ilgili mahkemeye verilmiştir.''

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