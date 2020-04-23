TBMM 100 yaşında: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Türkiye'nin Milli Mücadele tarihinde bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yaşını kutluyor.

23 Nisan, 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi. 1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.

Törenler Anıtkabir'de başlayacak

Başkentte düzenlenecek törenler saat 09.00’da Anıtkabir’de başlayacak. Törende çelenk bırakma, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı olacak.Ardından Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anma töreni 10.00’da düzenlenecek. Burada, 100 yıl önce TBMM’nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop vekili Şerif Bey’in yaptığı konuşmanın seslendirilmesi yapılacak. Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşma yapacak ve TBMM’nin açılışında göndere çekilen Türk Bayrağı’nın restorasyon sonrası sergiye konulması gerçekleştirilecek.

TBMM Genel Kurulu 14.00’te özel gündemle toplanacak. TBMM’de temsil edilen siyasi parti temsilcileri konuşma yapacak. Oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve seyirci olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılması beklenirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan katılmayacak.

21.00’de TBMM Tören Alanı’nda düzenlenecek havai fişek, ışık ve lazer gösterisi ile sona erecek. TBMM Başkanı Şentop, ayrıca bugün 21.00’de vatandaşları balkonlarından, pencerelerinden İstiklal Marşı’nı söylemeye davet etti.

Şentop yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilen 100. yıl etkinliklerinin önümüzdeki aylarda yapılacağını kaydetti.