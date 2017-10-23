TBM'den cam filmi kararına tepki

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve yönetmeliğe göre standartlara uygun olarak üretilmiş ve onaylı cam filmlerinin kullanılması mümkün hale getirilmişken, cam filmlerinin tekrar yasaklanmasına tepki gösterdi.

Arabasında cam filmi bulunan çok sayıdaki araç sahibinin yasağın tekrar getirilmesi yüzünden mağdur olacağına işaret eden TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Şimdi pek çok araç sahibi cezalarla karşılaşacak, araçlarının muayenelerini yaptıramayacağı gibi trafikten de men edilebilecek. Oysa ortaya çıkan durum, kamu otoritesinin kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesinden kaynaklanmış, cam filminin ışık geçirgenliği ölçmek hususunda teknik alt yapıyı oluşturamayanlar faturayı tüketiciye kesmiştir.” dedi.

Vatandaşın aracında uyulması istenilen kurallara önce resmi araçların uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söyleyen TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu, “Pek çok resmi aracın camları içini hiç göstermeyen koyulukta film ile kaplı. Tüketiciler ise izin verilen ışık geçirgenliğine uygun film kaplatmış olduğu arabasının camı yüzünden harcadığı paranın boşa gitmesi yanında, bir de ceza müeyyidesiyle karşı karşıya kaldı. Üstelik aracın muayenesinin yapılmaması ve trafikten men edilerek bağlanması da söz konusudur. Yaz boz tahtasına dönen mevzuat derhal düzeltilmeli, çıplak gözle bile fark edilen, camları aracın içini hiç göstermeyen koyu film kaplı otomobillerin sürücülerine müdahale edilmeli, kurallara uygun cam filmi kaplatmış tüketicilerin üzerinden haksız ceza riski kaldırılmalıdır. Oto camlarında ışık geçirgenliği ölçme sistemi kurulmadı ve tüketici mağdur edildi.” dedi.