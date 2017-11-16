TBM Hukuk Komisyonu: Bireysel silahlanmada önemli yaptırımlar caydırıcı olabilir

İstanbul, 16 Kasım (DHA) - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Av. İzzet Doğan, bireysel silahlanma ve \"bir tık’la internetten silah alma\" konusunda Hürriyet Gazetesi\'nin açtığı kampanyayı desteklediklerini açıkladı ve \"Sadece cezaların arttırılmasıyla bireysel silahlanmanın önüne geçilemez ama önemli yaptırımlar caydırıcı olabilir\" dedi.

Ruhsatlı ateşli silahlarla işlenen suçlarda meydana gelen artış konusunda DHA\'nın sorularını yanıtlayan emekli hâkim Avukat İzzet Doğan, bireysel silahlanmada \"yaptırımların yetersiz\" olduğunu vurguladı ve ekledi:

\"Türkiye’de bireysel silahlanma, binlerce kişinin düğünde halay çekerken, asker uğurlamalarında yolda yürürken, parkta oynarken, balkonda otururken evde uyurken ölümüne neden oldu.

\"Son günlerde olağanüstü artış gösteren kadın ve çocuk cinayetlerini bu bireysel silahlanma kolaylaştırıyor.

\"İnsanlar artık internetten, tişört seçer gibi silah seçiyor. O silahın bir gün patlayabileceğini, en yakınındaki canı alabileceğini bile, bile \'satın al\' tuşuna basıyor.

\"Bireysel silahlanma ve bir \'tık\'la internetten silah alma konusunda Hürriyet Gazetesinin açtığı kampanyayı destekliyor ve bu konuda farkındalık yaratanların sesine katılıyor ve biz de \'bireysel silahlanmaya \'hayır\' diyoruz.

\"Bir \'tık\'la silaha ulaşılmasın.

\"İnsanlarımız, çocuklarımız, düğünlerimiz kana bulanmasın.

\"Her isteyen internetten yemek şiparişi verir gibi veya tişört alır gibi bir \'tık\'la silah sahibi olmasın.

\"Umut Vakfı’nın açıklamasına göre, bu yıl 18 Ekim’e kadar gerçekleşen 2 bin 765 silahlı olayda, 1,722 kişi öldü, 2 bin 874 kişi de yaralandı.

\"Vakfın düzenlediği raporuna göre, Türkiye’de en az yüzde 85’i ruhsatsız, 25 milyon bireysel silah olduğu tahmin ediliyor.

\"Bu yılın 22 Eylül’üne kadar işlenen bireysel suçlarda ateşli silahların kullanımı yüzde 79.76\'yı buluyor.

\"Geçen yılla kıyaslandığında bireysel şiddet ile silah kullanımında yüzde 3.08, 2015 ile kıyaslandığında da yüzde 5.76’lık artış var.

\"Resmi rakamlara göre ruhsatlı silah sayılarında azalma, ruhsatsız silah alımında artış var.

\"2015’te polis sorumluluk bölgesinde 100 bin 836 silah ruhsatı verilirken, bu yılın Eylül’üne kadar bu sayı 63 bin 453 olmuş.

\"Son 10 yılın suç istatistiklerine bakıldığında ise ruhsatlı ateşli silahlarla işlenen suç sayısı 25 bin 547, ruhsatsız silahla işlenen suç sayısı 159 bin 123 olmuş.

\"Ruhsatsız silah taşımanın cezası genelde 1-2 yıldır.

Ruhsatsız silah taşıyan yetişkin biri, indirimlerle 20 ay civarında bir hapis cezası almakta ve bu ceza günlüğü alt sınır olarak 20 liradan para cezasına çevrilebiliyor.

\"Sadece cezaların arttırılmasıyla bireysel silahlanmanın önüne geçilemez ama önemli yaptırımlar caydırıcı olabilir.

\"Ruhsatı olmadan yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden ve taşıyanlara her tüfek için 500 lira idari para cezası uygulanmasına yönelik yaptırım yetersiz olup, bu cezaların da özgürlüğü bağlayıcı olmaması tartışılmalıdır.

\"Silahlar mutlaka kayıt altına alınmalı, ruhsata bağlanmalı ve ilke olarak taşıma için değil bulundurma için izin verilmelidir.

Bu yolla boşanma aşamasındaki \"koca cinayetlerinin\" önüne de geçilebileceğini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

\"Yine, şiddete dayalı olarak açılan boşanma davalarında silah ruhsat sahibinin eğilimleri de izlenerek ve incelenerek boşanma kararı kesinleşinceye kadar kişinin silahını taşıması önlem olarak yasaklanmalıdır.

\"Silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olanlar, şiddete eğilimleri olup olmadıkları konusunda ciddi incelemelerden ve sorgulamadan geçirilmelidir.

\"Ayrıca kurallara uymadan silah satan sitelere erişim engellenmelidir.\" (Fotoğraflı)