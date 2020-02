TBM / Ağaoğlu: Turizm sektörü yerli-yabancı ayrımı yapıyor

İstanbul, 2 Mart (DHA) - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Türkiye\'nin bu yılın yaz sezonunda Avrupalı turistlerin \"gözde destinasyonu\" olacağına dikkat çekerek, \"Bizim ülkemizde turizm sektörü, müşterilerine yerli, yabancı ayırımı yaparak çifte standart uygulamakta, yerli turiste üvey evlat muamelesi yapıyor\" diye yakındı.

Hotel by MFD Consulting şirketinin 2018-2023 Turkish Tourism Raporuna göre, Uluslararası seyahat acentelerince Türkiye\'nin bu yılın yaz sezonunda Avrupalı turistlerin gözde destinasyonu olacağına işaret ediliyor.

Raporda, orta gelir seviyesindeki İngiliz turistlerin yeniden Türkiye\'ye yönelmeye başladığını belirtilirken, rezervasyonda İngiltere\'nin zirvede olduğunu, Almanya ve Ortadoğulu turistlerin de takipte kaldığını açıklandı. Avrupalı turistin geri dönüşünde, Türkiye\'deki istikrarın yeniden tesis edilmesinin de etkili olduğu vurgulanırken, Raporda turizmindeki iyileşmenin, mevcut yatak sayısıyla talebi karşılayamayacak düzeye ulaşabileceği de belirtildi.

Bu konuda yerli turist durumundaki tatilcilerin dertli olduğuna işaret eden Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, \"Bizim ülkemizde turizm sektörü, müşterilerine yerli, yabancı ayırımı yaparak çifte standart uygulamakta, yerli turiste üvey evlat muamelesi yapmaktadır. Her şey dahil fiyatla alınan Paket Tur’lar hem yabancı müşterilere göre daha pahalı, hem de pencereleri manzarasız kör bölgelere bakmaktadır. Üstelik broşürlerde, ilan ve tanıtımlarında yer alan görsellerin de pek çoğunun aldatmaca olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca her yıl binlerce yerli tatilcinin kirli ve yırtık çarşaflarla, sunulan açık büfe yemeklerin kalitesizliğinden şikâyet ettiği görülmektedir. Turizmciler, önce kendi ülkesinin tatilcilerine önem vermelidirler. Çünkü yabancı turistler en ufak olayda sırtlarını dönerler, ancak ülkemizin yerli turisti ise vefakarlığıyla tekrar aynı yere gelir ve hatta ayaklı reklam unsuru gibi kaldığı tesisi över.\" diyerek yerli tüketicilerin tepkili olduğunu söyledi.

Raporu hazırlayan Master of Food and Beverage kitabının yazarı Ferman Doğan, \"Önceki yıl turizm sektöründeki çöküşü geçen yıl tersine çeviren Türkiye, 2018 yılında ise çok daha büyük bir atağa kalkmaya hazır\" dedi ve yabancı seyahat acentelerinin yönünün yeniden Türkiye\'ye döndüğünü, Batılı turistin alternatif arayışlardan sonra tekrardan Türkiye\'yi tercih etmesinde, politik denge, Avrupa ile normalleşme, deniz kum ve güneşin yanı sıra uygun fiyata her şey dahil paketler, yüksek kalite, güzel ve temiz tesisler ve hızlı servis gibi birçok unsurun etkili olduğunun altını çizdi.

Ferman Doğan Türkiye\'nin gün geçtikçe güçlenen bir turizm cenneti olduğunu belirterek, \"Bu trend devam ederse 2018 ve sonrasında daha önceki rakamları elde etmek hiç te zor olmayacak. Hatta 2019 sezonunda totalde 10-15 milyon Alman, Rus İngiliz ve orta doğulu turiste ulaşıp, turizmde çağ atlamak mümkün” dedi.

Ferman Doğan, uluslararası acentelerin Türkiye\'deki yerel otellerle olan sözleşmelerinin uzatıldığını, lakin ilerleyen dönemlerde Türkiye\'deki konaklama tesislerinin yetersiz kalabileceğini düşündüğünü vurguladı.1 Eylül\'den itibaren rezervasyonlarda yüzde 45 artış olduğunu ve EMEA yani Avrupa, Orta Doğu, Afrika Bölgesi turizm noktaları açısından Türkiye\'nin üç basamak yükselerek 11. sıradan 8. sıraya çıktığını belirtti.