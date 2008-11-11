TBL'de iki derbi

Beko Basketbol Ligi'nin 5. haftası 2 derbi karşılaşmasına sahne olacak.



Beko Basketbol Ligi'nde haftanın ilk derbisinde, Galatasaray Cafe Crown ile Efes Pilsen 15 Kasım Cumartesi günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 18.00'de başlayacak karşılaşma SKY Türk ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Ligde 5. haftanın ikinci derbi maçı ise 16 Kasım Pazar günü Fenerbahçe Ülker ile Beşiktaş Cola Turka arasında oynanacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma Spormax'ten canlı olarak verilecek.



Beko Basketbol Ligi'nde 5. haftanın programı şöyle:



14 Kasım Cuma



19.00-Türk Telekom–Mersin Büyükşehir Belediye (Ankara Atatürk Spor Salonu)



15 Kasım Cumartesi



16.00-Antalya Büyükşehir Belediye–Casa TED Ankara Kolejliler (Antalya Atatürk Spor Salonu)



17.00-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi–Erdemir (Selçuk Üniversitesi Spor Salonu)



18.00-Galatasaray Cafe Crown–Efes Pilsen (Ayhan Şahenk Spor Salonu)



20.00 Darüşşafaka Cooper Tires-Kepez Belediye (Ayhan Şahenk SporSalonu)



16 Kasım Pazar



16.00-Banvit–Pınar Karşıyaka (Banvit Karaali Acar Spor Salonu)



16.00-Aliağa Petkim–Oyak Renault (Aliağa Enka Spor Salonu)



20.00-Fenerbahçe Ülker–Beşiktaş Cola Turka (Abdi İpekçi Spor

