TBL'de 2. hafta programı



Beko Basketbol Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı belli oldu. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:





25 Ekim Cumartesi:



14.00 Efes Pilsen- OYAK Renault (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



16.00 Casa TED Ankara Kolejliler-Aliağa Petkim (TOBB)



17.00 Galatasaray Cafe Crown-Antalya Büyükşehir Belediyesi (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



17.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Banvit (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)



18.00 Erdemirspor-Darüşşafaka Cooper Tires (Erdemir)



18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Beşiktaş Cola Turka (Edip Buran)



26 Ekim Pazar:



14.00 Kepez Belediyesi-Fenerbahçe Ülker (Kepez Belediyesi)



27 Ekim Pazartesi:



20.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Karşıyaka)



