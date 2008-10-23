T24 LogoT24 Logo
Spor

TBL'de 2. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı belli oldu. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre...

23 Ekim 2008 03:00


Beko Basketbol Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı belli oldu. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:


25 Ekim Cumartesi:

14.00 Efes Pilsen- OYAK Renault (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16.00 Casa TED Ankara Kolejliler-Aliağa Petkim (TOBB)

17.00 Galatasaray Cafe Crown-Antalya Büyükşehir Belediyesi (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.00 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Banvit (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)

18.00 Erdemirspor-Darüşşafaka Cooper Tires (Erdemir)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Beşiktaş Cola Turka (Edip Buran)

26 Ekim Pazar:

14.00 Kepez Belediyesi-Fenerbahçe Ülker (Kepez Belediyesi)

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Karşıyaka)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24