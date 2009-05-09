TBL: Fenerbahçe Ülker: 93 - Pınar Karşıyaka: 63

Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker, Pınar Karşıyaka'yı 30 farkla 93-63 yenerken, normal sezonu üçüncü sırada tamamladı.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Engin Kennerman xxx, Ahmet Ersan Ergüler xxx, Turgut Işık xxx



Fenerbahçe Ülker: Green xx 6, Ömer Onan xx 5, Smith xx 11, Semih xx 6, Oğuz xx 4, Solomon xxx 19, Mirsad xxx 10, Ömer Aşık xxx 16, Preldzic xx 14, Demir Kaan x, Rasim x 2, Serhat x



Pınar Karşıyaka: Hakan x 5, Pastal x 2, Brown x 5, Williams xxx 25, Benton xxx 17, Gökper x 2, Erhan x 4, Ahmetbasic x, Ömer x, Gökhan x 3



1. Periyot: 23-11

Devre: 48-25

3. Periyot: 80-38



Mücadelenin başından itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Fenerbahçe Ülker, İzmir ekibinin kötü hücum ettiği ilk dakikalarda takım halinde sayılar buldu ve 6. dakikada 15-2 üstünlük yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 23-11 önde geçti.



Sadece Williams'ın sayı ürettiği Pınar Karşıyaka, rakibine karşılık veremezken, ev sahibi ekip ilk yarıyı da 48-25 önde kapadı.



Pota altında Ömer Aşık ile savunmada başarılı olan İstanbul ekibi, Solomon'un skorer oyunuyla 3. periyodu da 42 sayı farkla, 80-38 üstün geçti.



Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Ülker, karşılaşmayı 93-63'lük skorla kazandı ve normal sezonu üçüncü sırada tamamladı.



Haftaya 8. sırada giren Pınar Karşıyaka ise bu yenilgi sonrası play-off'a kalamadı.

