TBL: Darüşşafaka: 82 - Selçuk Üniv.: 74

Beko Basketbol Ligi'nde Darüşşafaka Cooper Tires, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'ni 82-74 yendi.



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xxx, Halil Baldemir xxx, Zafer Yılmaz xxx



Darüşşafaka Cooper Tires: Hammonds xxx 20, Soner xx 8, Banks xxx 18, Leunen xxx 15, Barış xx 2, Melih xx 9, Emre xx 10



Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi: İlker x, Ufuk x 4, Hickerson xxx 29, Ibekwe xx 14, Dunn xx 14, İsmail xx 12, Murat x, Mutlu x 1



1. Periyot: 23-22

Devre: 40-39

3. Periyot: 51-52

Beş faulle çıkan: 36.38 İlker (Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi)



Darüşşafaka Cooper Tires, bu sonuçla Fenerbahçe Ülker'e yenilen Pınar Karşıyaka'yı geçerek ligde normal sezonu 8. sırada tamamladı ve play-off'larda oynamaya hak kazandı.



Karşılaşmaya etkili başlayan Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi, Hickerson ve Ibekwe'nin sayılarıyla 2. dakikayı 9-0 önde geçerken, daha sonra Hammonds'un 3 sayılık basketleriyle Darüşşafaka oyunu dengelemeyi başardı. Leunen, Banks ve Soner ile skor üreten ev sahibi ekip, ilk periyodu 23-22 önde geçti.



Karşılıklı basketlerle geçen ikinci periyotta her iki ekip de mücadeleci bir oyun sergilerken, Darüşşafaka Cooper Tires, devreyi de yine 1 sayı farkla 40-39 üstün tamamladı.



Darüşşafaka Cooper Tires'da Emre ve Banks, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'nde ise Hickerson ile İsmail'in skorer isimler olduğu üçüncü çeyreği, bu kez konuk ekip 1 sayılık farkla 52-51 önde bitirdi.



Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın son periyotunda Darüşşafaka Cooper Tires, oyunda üstünlüğü ele almasını bildi. Melih, Banks, Leunen ve Hammonds'un basketleriyle etkili olan ev sahibi ekip, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'nde özellikle Hickerson'un çabalarına rağmen maçı 82-74 kazandı.

