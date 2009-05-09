TBL: Aliağa Petkim: 86 - Erdemir: 81

Beko Basketbol Ligi'nde normal sezonun son maçında Aliağa Petkim, Erdemir'i 86-81 yendi.



Salon: ENKA

Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Mehmet Serdar Ünal xxx, Alper Özgök xxx



Aliağa Petkim: Berkay xxx 9, Reha xxx 26, Fatih xx, Hakan xxx 23, Ceyhun xxx 11, Eren xx 2, Bora xx 3, Hazer xx 12



Erdemir: Funk xx 8, Erdal xxx 15, Thomas xx 11, Hakan xx 12, Burgess xx 2, Barbour xxx 22, Mithat xx 11, Caner x, Nihat Emre x



1. Periyot: 19-26

Devre: 42-36 (Erdemir lehine)

3. Periyot: 59-62



Karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk dakikada 5-0 öne geçen konuk ekip Erdemir, özellikle Erdal ile bulduğu sayılarla periyodun son 3 dakikasına 16-13 önde girdi. Üstün oyununu sürdüren Erdemir, ilk periyodu 7 sayı farkla 26-19 üstün tamamladı.



İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren Erdemir karşısında aradaki farkı kapatmaya çalışan Aliağa Petkim'in çabaları sonuca ulaşmadı ve Erdemir, ilk yarıyı 42-36 önde kapatmayı başardı.



Üçüncü periyoda hızlı başlayan Aliağa Petkim Hakan Yapar'ın 3 sayılık basketiyle skoru 56-56'ya getirmeyi başardı. Konuk Erdemir, rakibinin öne geçmesine fırsat vermedi ve 3. periyodu 62-59 üstün tamamladı.



Dördüncü periyoda taraftarının da desteğiyle çok hızlı başlayan Aliağa Petkim, etkili oyunuyla rakibini yakaladı ve maçın bitimine 3 dakika kala Hakan Yapar'ın 3 sayılık basketiyle 73-72 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 86-81 galip ayrılmayı başardı.

