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Spor

TBL: Aliağa Petkim: 86 - Erdemir: 81

09 Mayıs 2009 20:06

Beko Basketbol Ligi'nde normal sezonun son maçında Aliağa Petkim, Erdemir'i 86-81 yendi.

Salon: ENKA
Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Mehmet Serdar Ünal xxx, Alper Özgök xxx

Aliağa Petkim: Berkay xxx 9, Reha xxx 26, Fatih xx, Hakan xxx 23, Ceyhun xxx 11, Eren xx 2, Bora xx 3, Hazer xx 12

Erdemir: Funk xx 8, Erdal xxx 15, Thomas xx 11, Hakan xx 12, Burgess xx 2, Barbour xxx 22, Mithat xx 11, Caner x, Nihat Emre x

1. Periyot: 19-26
Devre: 42-36 (Erdemir lehine)
3. Periyot: 59-62

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk dakikada 5-0 öne geçen konuk ekip Erdemir, özellikle Erdal ile bulduğu sayılarla periyodun son 3 dakikasına 16-13 önde girdi. Üstün oyununu sürdüren Erdemir, ilk periyodu 7 sayı farkla 26-19 üstün tamamladı.

İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren Erdemir karşısında aradaki farkı kapatmaya çalışan Aliağa Petkim'in çabaları sonuca ulaşmadı ve Erdemir, ilk yarıyı 42-36 önde kapatmayı başardı.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan Aliağa Petkim Hakan Yapar'ın 3 sayılık basketiyle skoru 56-56'ya getirmeyi başardı. Konuk Erdemir, rakibinin öne geçmesine fırsat vermedi ve 3. periyodu 62-59 üstün tamamladı.

Dördüncü periyoda taraftarının da desteğiyle çok hızlı başlayan Aliağa Petkim, etkili oyunuyla rakibini yakaladı ve maçın bitimine 3 dakika kala Hakan Yapar'ın 3 sayılık basketiyle 73-72 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 86-81 galip ayrılmayı başardı.

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