TBL 2. hafta görünüm



Beko Basketbol Ligi'nde 2. hafta, Erdemirspor-Darüşşafaka Cooper Tires maçı dışında tamamlanırken, Fenerbahçe Ülker averajla liderliğini sürdürdü.



Sarı-lacivertliler, deplasmanda Kepez Belediyesi'ni 90-49 gibi farklı bir skorla yenerken, puanını 4'e çıkardı ve averajla liderliğini korudu.



Galatasaray Cafe Crown, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 92-68 yenerek 2. galibiyetini elde etti ve averajla 2. sırada yer aldı.



Türk Telekom ise deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşırken, çok çekişmeli geçen karşılaşmadan 71-64 galip ayrılarak, 4 puan ve averajla 3. sıraya yükseldi.



Sahasında OYAK Renault ile karşılaşan Efes Pilsen, karşılaşmadan 95-57 galip ayrılarak ilk galibiyetine imza attı.



Erdemirspor-Darüşşafaka Cooper Tires maçı, 24 saniye aygıtı ve süre göstergesindeki arıza nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



2. hafta alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle:



Kepez Belediyesi-Fenerbahçe Ülker: 49-90



Efes Pilsen-OYAK Renault: 95-57



Casa TED Ankara Kolejliler-Aliağa Petkim: 57-68



Galatasaray Cafe Crown-Antalya Büyükşehir Belediyesi: 92-68



Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Banvit: 84-82



Erdemirspor-Darüşşafaka Cooper Tires: Ertelendi



Mersin Büyükşehir Belediyesi-Beşiktaş Cola Turka: 89-83



Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 64-71



-3. HAFTA-



Banvit-Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turka-OYAK Renault, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Efes Pilsen, Antalya Büyükşehir Belediyesi-Erdemirspor, Fenerbahçe Ülker-Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom-Casa TED Ankara Kolejliler, Aliağa Petkim-Kepez Belediyesi, Darüşşafaka Cooper Tires-Pınar Karşıyaka.



-PUAN DURUMU-



TAKIMLAR O G M A Y P



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1-Fenerbahçe Ülker 2 2 0 173 95 4



2-Galatasaray Cafe Crown 2 2 0 165 126 4



3-Türk Telekom 2 2 0 141 125 4



4-Efes Pilsen 2 1 1 186 162 3



5-Banvit 2 1 1 187 175 3



6-Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 1 1 159 154 3



7-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi 2 1 1 166 173 3



8-OYAK Renault 2 1 1 128 165 3



9-Antalya Büyükşehir Belediyesi 2 1 1 159 174 3



10-Pınar Karşıyaka 2 1 1 144 144 3



11-Beşiktaş Cola Turka 2 1 1 173 165 3



12-Aliağa Petkim 2 1 1 141 137 3



13-Kepez Belediyesi 2 0 2 125 180 2



14-Casa TED Ankara Kolejliler 2 0 2 103 151 2



15-Erdemirspor 1 0 1 61 70 1



16-Darüşşafaka Cooper Tires 1 0 1 58 73 1



