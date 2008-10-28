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Spor

TBL 2. hafta görünüm

Beko Basketbol Ligi'nde 2. hafta, Erdemirspor-Darüşşafaka Cooper Tires maçı dışında tamamlanırken, Fenerbahçe Ülker averajla liderliğini sürdürdü.

28 Ekim 2008 02:00


Beko Basketbol Ligi'nde 2. hafta, Erdemirspor-Darüşşafaka Cooper Tires maçı dışında tamamlanırken, Fenerbahçe Ülker averajla liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda Kepez Belediyesi'ni 90-49 gibi farklı bir skorla yenerken, puanını 4'e çıkardı ve averajla liderliğini korudu.

Galatasaray Cafe Crown, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 92-68 yenerek 2. galibiyetini elde etti ve averajla 2. sırada yer aldı.

Türk Telekom ise deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşırken, çok çekişmeli geçen karşılaşmadan 71-64 galip ayrılarak, 4 puan ve averajla 3. sıraya yükseldi.

Sahasında OYAK Renault ile karşılaşan Efes Pilsen, karşılaşmadan 95-57 galip ayrılarak ilk galibiyetine imza attı.

Erdemirspor-Darüşşafaka Cooper Tires maçı, 24 saniye aygıtı ve süre göstergesindeki arıza nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

2. hafta alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle:

Kepez Belediyesi-Fenerbahçe Ülker: 49-90

Efes Pilsen-OYAK Renault: 95-57

Casa TED Ankara Kolejliler-Aliağa Petkim: 57-68

Galatasaray Cafe Crown-Antalya Büyükşehir Belediyesi: 92-68

Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Banvit: 84-82

Erdemirspor-Darüşşafaka Cooper Tires: Ertelendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Beşiktaş Cola Turka: 89-83

Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 64-71

-3. HAFTA-

Banvit-Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turka-OYAK Renault, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi-Efes Pilsen, Antalya Büyükşehir Belediyesi-Erdemirspor, Fenerbahçe Ülker-Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom-Casa TED Ankara Kolejliler, Aliağa Petkim-Kepez Belediyesi, Darüşşafaka Cooper Tires-Pınar Karşıyaka.

-PUAN DURUMU-

TAKIMLAR O G M A Y P

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1-Fenerbahçe Ülker 2 2 0 173 95 4

2-Galatasaray Cafe Crown 2 2 0 165 126 4

3-Türk Telekom 2 2 0 141 125 4

4-Efes Pilsen 2 1 1 186 162 3

5-Banvit 2 1 1 187 175 3

6-Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 1 1 159 154 3

7-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi 2 1 1 166 173 3

8-OYAK Renault 2 1 1 128 165 3

9-Antalya Büyükşehir Belediyesi 2 1 1 159 174 3

10-Pınar Karşıyaka 2 1 1 144 144 3

11-Beşiktaş Cola Turka 2 1 1 173 165 3

12-Aliağa Petkim 2 1 1 141 137 3

13-Kepez Belediyesi 2 0 2 125 180 2

14-Casa TED Ankara Kolejliler 2 0 2 103 151 2

15-Erdemirspor 1 0 1 61 70 1

16-Darüşşafaka Cooper Tires 1 0 1 58 73 1

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