TBL 14. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 14. hafta, bugün oynanacak Aliağa Petkim-Galatasaray Cafe Crown maçıyla start alacak.
Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 günde toplam 8 karşılaşmanın oynanacağı Beko Basketbol Ligi'nde 14. hafta programı şöyle:
Bugün:
17.00 Aliağa Petkim-Galatasaray Cafe Crown (Aliağa ENKA Spor Salonu)
Yarın:
15.00 Türk Telekom-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Ankara Atatürk Spor Salonu)
15.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Efes Pilsen (Antalya Atatürk Spor Salonu)
16.00 Beşiktaş Cola Turka-Pınar Karşıyaka (Beşiktaş Cola Turka Arena)
16.00 Draüşşafaka Cooper Tires-Banvit (Ayhan Şahenk Spor Salonu)
17.00 OYAK Renault-CASA TED Ankara Kolejliler (Bursa Atatürk Spor Salonu)
11 Ocak Pazar:
20.00 Fenerbahçe Ülker-Erdemir (Abdi İpekçi Spor Salonu)
12 Ocak Pazartesi:
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kepez Belediyesi (Edip Buran Spor Salonu)