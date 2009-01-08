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Spor

TBL 14. hafta programı

Beko Basketbol Ligi'nde 14. hafta, bugün oynanacak Aliağa Petkim-Galatasaray Cafe Crown maçıyla start alacak.

08 Ocak 2009 02:00


Beko Basketbol Ligi'nde 14. hafta, bugün oynanacak Aliağa Petkim-Galatasaray Cafe Crown maçıyla start alacak.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 günde toplam 8 karşılaşmanın oynanacağı Beko Basketbol Ligi'nde 14. hafta programı şöyle:

Bugün:

17.00 Aliağa Petkim-Galatasaray Cafe Crown (Aliağa ENKA Spor Salonu)

Yarın:

15.00 Türk Telekom-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Ankara Atatürk Spor Salonu)

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Efes Pilsen (Antalya Atatürk Spor Salonu)

16.00 Beşiktaş Cola Turka-Pınar Karşıyaka (Beşiktaş Cola Turka Arena)

16.00 Draüşşafaka Cooper Tires-Banvit (Ayhan Şahenk Spor Salonu)

17.00 OYAK Renault-CASA TED Ankara Kolejliler (Bursa Atatürk Spor Salonu)

11 Ocak Pazar:

20.00 Fenerbahçe Ülker-Erdemir (Abdi İpekçi Spor Salonu)

12 Ocak Pazartesi:

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kepez Belediyesi (Edip Buran Spor Salonu)

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