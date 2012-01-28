-TBF Disiplin Kurulu'ndan Yalçın'a yasak İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Yalçın'ın, siyah-beyazlıların, Galatasaray Medical Park ile oynadığı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi karşılaşması sırasında hakeme yönelik uygunsuz sözler sarf etmesi nedeniyle, hakkında nihai karar verilinceye kadar maçlara yönetici olarak katılmasını ve federasyon nezdinde kulüple ilgili görev yapmasını yasakladı. Disiplin Kurulu tarafından yapılan ve federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Şeref Yalçın'ın, derbi maçın 2. periyodunun bitimiyle birlikte baş hakeme uygunsuz sözler sarf etmesi nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiği vurgulanarak, ''22 Ocak Cuma günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray Medical Park maçında yaşanan bu olay hakkında soruşturma devam etmektedir. Bu nedenle, Şeref Yalçın'ın idari tedbirli olarak müsabakalara yönetici sıfatıyla katılmasının ve TBF nezdinde kulüple ilişkili görev yapmasının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi'' denildi.