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Spor

TBF'den Fenerbahçe'ye ceza İSTANBUL (A.A)

22 Ekim 2011 00:09

-TBF'den Fenerbahçe'ye ceza İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, taraftarlarının sebep olduğu olaylar nedeniyle Fenerbahçe Ülker'e 2 bin 500, Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi'ne ise 2 bin lira para cezası verdi.  Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Disiplin Kurulu, Beko Basketbol Ligi'ndeki Fenerbahçe Ülker-Trabzonspor ve Olin Edirne-Galatasaray Medical Park maçlarıyla, Fenerbahçe ile Galatasaray Medical Park kadın basketbol takımları arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmalarına ilişkin dosyaları inceledi.  Kurul, Fenerbahçe Ülker'e, taraftarının Trabzonspor maçındaki küfürlü tezahüratı nedeniyle 2 bin 500, Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi'ne ise Cumhurbaşkanlığı Kupası maçındaki taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 2 bin lira para cezası uyguladı.  Disiplin Kurulu, Olin Edirne'ye de Galatasaray Medical Park maçında, bir taraftarının hakeme yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle bin lira para cezası verdi.

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