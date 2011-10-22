-TBF'den Fenerbahçe'ye ceza İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, taraftarlarının sebep olduğu olaylar nedeniyle Fenerbahçe Ülker'e 2 bin 500, Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi'ne ise 2 bin lira para cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Disiplin Kurulu, Beko Basketbol Ligi'ndeki Fenerbahçe Ülker-Trabzonspor ve Olin Edirne-Galatasaray Medical Park maçlarıyla, Fenerbahçe ile Galatasaray Medical Park kadın basketbol takımları arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmalarına ilişkin dosyaları inceledi. Kurul, Fenerbahçe Ülker'e, taraftarının Trabzonspor maçındaki küfürlü tezahüratı nedeniyle 2 bin 500, Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi'ne ise Cumhurbaşkanlığı Kupası maçındaki taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 2 bin lira para cezası uyguladı. Disiplin Kurulu, Olin Edirne'ye de Galatasaray Medical Park maçında, bir taraftarının hakeme yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle bin lira para cezası verdi.