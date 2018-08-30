TBF'DEKİ "PRİM DAVASI"NIN REDDİNİ İSTEDİLER

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, DHA

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF), 2010\'da Türkiye\'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası nedeniyle dağıtılan başarı primleri nedeniyle dönemin TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy\'a fazladan 193 bin TL ödendiğini ileri sürmüş ve 18 Mayıs\'ta alacak davası açılmıştı. Prim ödeme onayını veren dönemin TBF BaşkanıTurgay Demirel ve Genel Sekreteri Ali Özsoy ödemenin mevzuata uygun olduğunu belirterek, davanın reddini istediler.2010\'da Türkiye\'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası\'nda milli takımımız ikinci olduktan sonra dağıtılan 28 milyon TL başarı primi tartışma yaratmıştı. Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu müfettişlerince yapılan denetimde, TBF Genel Sekreterliği yapan Ali Özsoy\'a ödenen brüt 300 bin TL, net 193 bin TL primin fazladan olduğu ileri sürüldü. TBF, Ali Özsoy\'a 2 Ocak 2009\'da yapılan tüm ödemelerin 2010 Dünya Şampiyonası için yapacağı hizmetleri de kapsadığı, belirlenenin dışında yapılan ödemenin fazladan olduğunu belirtti. Ali Özsoy\'a yapılan ödemelerin prim ve ikramiye ödemelerini de kapsadığını belirten TBF, dönem içinde tüm ödemelerini alan genel sekretere \'2010 Dünya Şampiyonası\' çalışmalarından dolayı bir kez daha verilen başarı priminin haksız olduğunu iddia etti.

GERİ ÖDE DAVASI

Teftiş Kurulu Başkanlığı\'nın tespiti ve tahsil talebi üzerine dönemin TBF Genel Başkanı Turgay Demirel ve Genel Sekreteri Ali Özsoy\'a fazladan olduğu belirtilen 193 bin TL\'yi ödemeleri ihtar edildi. TBF fazla ödeme yapılmasına onay veren dönemin TBF Başkanı Turgay Demirel ve primi alan Genel Sekreter Ali Özsoy\'un belirlenen sürede ödeme yapmaması üzerine vergiler hariç ana para 193 bin TL\'yi faiziyle ödemesi için alacak davası açtı. Türkiye Basketbol Federasyonu, 193 bin TL\'lik ödemenin haksız olduğunu, federasyonun da zarara uğratıldığını belirtti.

CUMHURBAŞKANININ TENSİPLERİ DOĞRULTUSUNDA PRİM DAĞITILDI

Turgay Demirel Temmuz ayında mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde 23 yıl süreyle (1992-2015) TBF Başkanlığı yaptığını halen FIBA (Uluslararası Basketbol Birliği) Avrupa Başkanı ve Dünya Başkan Yardımcısı görevlerini sürdürdüğü, FIBA Dünya İcra Kurulu Üyesi ve TBF Onursal başkanı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının talimatıyla 28 milyon TL dağıtılan ödülün mevzuata uygun dağıtılıp dağıtılmasının denetlenmesinin normal olduğunu belirten Turgay Demirel dilekçesinde şöyle dedi; \"2010\'da Türkiye\'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası\'nın çok başarı bir şekilde organize edilmesi ve milli takımımızın final oynaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın tensip ve takdirleri neticesinde başarı primleri dağıtılmıştır. Primler, takım sporcuları, teknik kadro, yardımcı personel ve organizasyon komitesi ile şampiyonada görev yapan federasyon çalışanlarına ödenen primlerdir. Dava reddedilsin.\" TBF\'de 13 yıl (2002-2014) genel sekreterlik yaptığını belirten Ali Özsoy Haziran ayında mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, \"Primin mükerrer olarak ödendiğinin iddia edilmesi, teftiş kurulunun davaya dayanak gösterdiği hizmet sözleşmesi ilişkisi ile 2010 dünya şampiyonasına özel nitelikle yönetim kurulu kararı arasındaki hukuki vasıflandırmayı yapamamıştır ve davanın açılmasına sebebiyet vermiştir\" dedi. ABD\'de yaşadığını belirten Ali Özsoy, dava tebligatını yurt dışında olduğu dönemde komşu sıfatıyla site güvenliğine aldırıldığını ve usulsüz tebligat yapıldığını, davanın zaman aşımı nedeniyle reddedilmesini istedi.