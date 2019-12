-TBF DÜNYA ÇOCUKLARINI AĞIRLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın başlamasına sayılı gün kala, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), dünya basketbol tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TBF ve FIBA ortak projesi, farklı kültürlerden 24-31 Ağustos tarihleri arasında 300 genç basketbolcu ve 150 basketbol antrenörünü Dünya Şampiyonası'nın coşkulu ortamında, İstanbul'da bir araya getirecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Children of the World 2010 (Dünya Çocukları 2010) projesi, Asya ve Avrupa kıtalarını buluşturan İstanbul'da, 14 yaş grubundaki yüzlerce çocuğu ve antrenörlerini bir araya getirecek. TBF'nin geliştirdiği proje, FIBA tarafından da desteklenerek TBF-FIBA ortak projesi olarak hayata geçirilecek. Her ülkeden 14 yaşında 1 kız ve 1 erkek sporcu ile onlara eşlik edecek 1 basketbol antrenörünün katılımını esas alan proje, FIBA üyesi ülkelerin çocuklarına uluslararası bir organizasyona katılma imkanı sunuyor. Aralarında Venezuela, Brezilya, Afganistan, Yeni Zelanda, Tayland, Togo, Zimbabve, Kore, Bangladeş ve Botsvana'nın da bulunduğu, dünyanın çok farklı noktalarından 99 ülkeden ve Türkiye'den gençlerin katılımıyla gerçekleşecek bu projeyle TBF, İstanbul'da bir araya gelecek çocuklara, yaşamları boyunca nadir elde edebilecekleri çok özel fırsatlardan birini sunacak. Proje kapsamında genç basketbolcular, yıldız basketbolcularla buluşacak, Dünya Şampiyonası'nı izleme fırsatı bulacak ve dünyaca ünlü antrenörlerden eğitim alacaklar. Çok kültürlü bir ortamda bir arada yaşama deneyimine sahip olacak, birbirlerini anlama ve yeni arkadaşlıklar kurma imkanı bulacaklar. TBF, bu projeyle basketbol kültürünün dünya çapında pekiştirilmesini, genç elçilerin büyük bir organizasyonun parçası olmalarını, böylelikle hem eğitim hem de sorumluluklar konusunda onlara yol göstermeyi ve her konuya ilgili ve hassas birer dünya vatandaşı olarak gelişmelerinde aktif rol almayı amaçlıyor. 100 ülkeden kampçıların ve personelin bir arada gerçekleştireceği, 500 kişilik bu projenin merkezi Darüşşafaka Maslak Yerleşkesi olacak. Yatakhaneleri, spor sahaları ve sosyal imkanlarıyla kamp için gereken her türlü ihtiyacı karşılayacak olan Darüşşafaka Maslak Yerleşkesi'nde ilk buluşma 22 Ağustos'taki personel oryantasyon programıyla başlayacak. 25 Ağustos sabahı resmen başlayacak kamp sırasında basketbol çalışmaları, turnuvalar, şehir gezileri ve eğlencelerin yanında katılımcılar Dünya Şampiyonası maçlarını da izleyebilecekler. 30 Ağustos akşamı yapılacak kapanış töreninin ardından tüm katılımcılar 31 Ağustos sabahından itibaren ülkelerine uğurlanacaklar.