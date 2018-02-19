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Spor

TBF Ceo'su Ömer Onan: "Letonya, Dünya Şampiyonası'na gitme yolunda çok kilit bir maç olacak"

"Sahada ellerinden geleni verecekler" Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) Türkiye Basketbol Federasyonu Ceo'su Ömer Onan, İsveç ve Letonya maçları öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

19 Şubat 2018 22:09

\"Sahada ellerinden geleni verecekler\"

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Basketbol Federasyonu Ceo\'su Ömer Onan, İsveç ve Letonya maçları öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Onan, \"Bu gruptan sonra İspanya, Slovenya ve Karadağ\'ın grubuyla birleşebiliriz. O gruba ne kadar galibiyet götürebilirsek, Dünya Şampiyonası\'na gitmek adına o kadar önemli\" dedi.
\"LETONYA, DÜNYA ŞAMPİYONASI\'NA GİTME YOLUNDA ÇOK KİLİT BİR MAÇ OLACAK\"
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın bu gruptan ne kadar fazla galibiyet çıkartırsa o kadar iyi olacağını ifade eden Onan, \"İyi gidiyoruz. Bu grubun önemini biliyorsunuz. Yani son takımların puanları taşınmayacak. İlk 3 takımın puanları taşınacak. Şimdi Ukranya\'yı dışarıda yendik, Haziran\'da da içeride yenmek istiyoruz. Letonya\'yı kendi evimizde yendik, İsveç önemli bir deplasman kaybetmemiz lazım. Ondan sonra Letonya önemli bir deplasman. Biz Letonya\'yı deplasmanda yenersek, hiç maç kaybetmeden, çünkü bu grubun sonuncusu İsveç\'in olacağını tahmin ediyoruz. Daha bitmiş bir şey yok ama o zaman 4 galibiyet taşıma imkanımız olabilir. Tabii bunlar bizim kafamızda istediğimiz şeyler. Ondan sonra İspanya\'ya Slovenya ve Karadağ\'ın grubuyla birleşebiliriz. O gruba ne kadar galibiyet götürebilirsek, Dünya Şampiyonası\'na gitmek adına o kadar önemli. O açıdan İsveç deplasmanı önemli, sonrasında Letonya, Dünya Şampiyonası\'na gitme yolunda çok kilit bir maç olacak\" dedi. 
\"SAHADA ELLERİNDEN GELENİ VERECEKLER\"
Kadronun genç oyunculardan oluştuğunu ancak artık onlarında tecrübelendiğini belirten Ömer Onan, \"Kadroda bundan önceki pencerede hangi oyuncular varsa, aynı oyuncular var. Bu arkadaşlarımız gençler ama artık yaşları da ilerliyor. Oynadıkları zaman da iyi oynadıklarını gösteriyorlar. Bundan önce Kasım ayında çok güzel bir Milli takım geçirdik. Şimdi de aynı şekilde, ben inanıyorum ki sahada ellerinden geleni, Ufuk Hoca\'nın direktifleri doğrultusunda her şeyi vereceklerdir. O açından onlarda formaya alışıyorlar. Bence güzel gidiyor yani\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ömer Onan\'ın açıklamaları

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