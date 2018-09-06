TBF Başkanı Türkoğlu'ndan İsmet Badem için baş sağlığı mesajı

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çanakkale\'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem için bas sağlığı mesajı yayımladı.

Hidayet Türkoğlu\'nun TBF\'nin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: \"İsmet Ağabey parkelere veda ettikten sonra da basketboldan hiçbir zaman kopmamış bir büyüğümüzdü. Vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrendiğim İsmet Ağabey\'e Allah\'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum.\"

Hayatını her alanda Türk basketboluna adayan İsmet Badem\'in, basketbol konusunda topluma yön verici bir isim olduğunu da belirten Türkoğlu, şunları kaydetti: \"İsmet Ağabey hem yorumculuk hem de köşe yazarlığı yaparken kullandığı samimi üslupla basketbolumuzun en güler yüzlü isimleri arasında yer alıyordu. Bu sayede geniş bir kitlenin basketbolu sevmesi ve bu spora başlamasında önemli bir rol oynamıştı. Ayrıca bilgi ve birikimini paylaşmak için kilometrelerce yol kat edip seminerden seminere koşmaktan hiç yorulmazdı. Onu Türk basketbolunun yayılmasında verdiği emeklerle hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun.\"



