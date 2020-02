TBF Başkanı Türkoğlu: "Tüm ekibe güvenimiz tamdır"

\"İnşallah sonunda kazanan Milli Takımımız olur\"

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)

A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın Dünya Şampiyonası Elemeleri\'nde oynayacağı İsveç ve Letonya mücadeleleri öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

Bugünün, kendileri adına önemli bir gün olduğunun altını çizen Türkoğlu, \"Bizim için önemli bir gün. Milli Takım\'ı yalnız bırakmadığınız için basın mensuplarına teşekkürler. İki tane maç yaptık, ikisini de kazandık. Bu sene ilk kez düzenlenen eleme usulünün ilk iki maçını kazandık, şimdi Letonya ve İsveç maçlarımız var. Takımımız bugün çalışmalara başlayacak. Cuma ve pazartesi olmak üzere iki deplasman maçımız var. Federasyon olarak; başta direktörümüz Haluk Yıldırım, daha sonra da Ufuk hoca, ekibi ve tüm oyuncu arkadaşlarımıza güvenimiz tamdır. Umarız ki, kısa sürede iyi hazırlanarak bu maçlara da hazır bir şekilde çıkacaklardır. Amacımız bu maçları da kazanarak bir sonraki gruba avantajlı geçmek. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. İnşallah bu hazırlık sürecinde de bir terslik yaşamazsak oraya daha hazır bir şekilde gideceğiz ve bu iki maçı da kazandığımız zaman Eylül\'de başlayacak olan diğer gruba gideceğiz. O grupta da inşallah Dünya Şampiyonası\'na gitme hakkı kazanacağız. Biz maç maç bakıyoruz. Önemli olan önümüzdeki iki maç, bu doğrultuda da 2019\'da Dünya Şampiyonası\'na gitmek hakkı kazanmak istiyoruz\" dedi.

Kulüplerin FIBA - Euroleague tartışması sürecinde federasyona ve Milli Takım\'a destek olduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, \"Hepsinin bu duyarlılığını takdir etmek gerekiyor. Bu fikstür FIBA tarafından yapılmış bir fikstür. Gerek Euroleague\'de bulunan kulüplerimiz, gerek de diğer kulüplerimiz çok duyarlı davrandılar ve bu süreçte bizim yanımızda oldular. Tüm kulüp başkanları, yöneticileri ve teknik ekiplerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Hedef Milli Takım\'dır, milli formadır. Onlar da bizi yalnız bırakmadı. Bir başarı elde edilecekse, bu başarı herkes tarafından elde edilmiş olacak. İnşallah sonunda kazanan Milli Takımımız olur. Bu destekleri için tüm kulüplerimize sonsuz teşekkürler\" diye konuştu

Dünya Şampiyonası\'na katılmanın öneminden bahseden Türkoğlu şöyle konuştu:

\"Tabii Dünya Şampiyonası\'ndan sonra biliyorsunuz olimpiyatlar var. Genç bir ekibiz, Ufuk hocanın her geçen gün insanları, sporcularımızın sahada gösterdiği performans nedeniyle takıma hayran bıraktığını düşünüyoruz. İnanıyorum ki Dünya Şampiyonası\'nda takımlarımızdaki oyuncular tecrübelenmiş olur ve orada gösterecekleri performans ile belki de ilk defa olimpiyatlara gideriz. Şu anki ekibin tek konsantre olması gereken nokta ikinci grup için avantaj yakalamak adına maçları kazanmak. Bizim için şu an en büyük başarı Dünya Şampiyonası\'na katılmak. İlk kez A Milli Takım\'da forma giyen isimlerin yanı sıra, ilk kez bu kadar fazla sorumluluk alan arkadaşlar da bu kadroda. İnşallah her şey yolunda ve bizim istediğimiz gibi gider, Dünya Şampiyonası\'na gideriz\" ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu son olarak Ergin Ataman\'ın \"Tüm lig maçlarında, her iki takımın birlikte açtığı Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı\'nın okutulması\" önerisi ile ilgili olarak, \"Biz her milli maçtan önce İstiklal Marşımızı okuyan bir federasyonuz. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Her milli maçtan önce milli marşımızın okunması için elimiden geleni yapmaya devam edeceğiz\" dedi.

