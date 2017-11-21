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Spor

TBF, 2023 Dünya Şampiyonası adaylık dosyasını geri çekti

TBF: "2023 Dünya Şampiyonası için ayrılacak bütçeyi, basketbol gelişim merkezi, tesisleşme, basketbolun ülkenin tamamına yayılması ve kulüplerin gelişimleri için harcama kararı alındı" İSTANBUL, (DHA) Türkiye Basketbol Federasyonu, 2023 Dünya Basketbol

21 Kasım 2017 20:35

TBF: \"2023 Dünya Şampiyonası için ayrılacak bütçeyi, basketbol gelişim merkezi, tesisleşme, basketbolun ülkenin tamamına yayılması ve kulüplerin gelişimleri için harcama kararı alındı\"

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası adaylık dosyasını geri çekme kararı aldı.
TBF\'den yapılan açıklamada, \"Türkiye Basketbol Federasyonu, aday olduğu 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası\'ndan başvurusunu geri çekme kararı almıştır. 31 Ağustos 2017 de teslim edilen teklif dosyası ile resmi aday olan Türkiye, geçtiğimiz yıllarda başarı ile düzenlediği, 2001 Erkekler Avrupa Şampiyonası, 2005 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2010 Erkekler Dünya Şampiyonası, 2014 Kadınlar Dünya Şampiyonası, 2017 Erkekler Avrupa Şampiyonası organizasyonları ardından, 2023 Dünya Şampiyonası için ayrılacak bütçeyi, Basketbol gelişim merkezi, tesisleşme, basketbolun ülkenin tamamına yayılması ve kulüplerin gelişimleri için harcama kararı almış, bu karar neticesinde Dünya Basketbol Federasyonu FIBA\'ya bir mektup ile geri çekildiğini bildirmiştir. 2023 Dünya Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak ülke 9 Aralık 2017\'de Cenevre\'de yapılacak FIBA oylamasının ardından belirlenecektir\" denildi.

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