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TBB'nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 11. Olağanüstü Genel Kurulu’nda, Avukat Vedat Ahsen Coşar başkanlığa seçildi.

14 Haziran 2010 03:00

T24- Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 11. Olağanüstü Genel Kurulu’nda, Avukat Vedat Ahsen Coşar başkanlığa seçildi. Özdemir Özok’un yaşamını yitirmesinin ardından yeni başkanını seçmek amacıyla gerçekleştirilen TBB Genel Kurul’u Türkiye Barolar Birliği Kongre Merkezi’nde toplandı.

Genel Kurul’da Ankara Barosu Başkanı Vedat Ahsen Coşar, İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın ve Güneş Gürseler başkanlık için yarıştı. Genel kurulda, 399 delegeden 385’i seçimde oy kullanıldı. Oyların 383’i geçerli olurken, 2 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlara göre, 178 oy alan Vedat Ahsen Coşar TBB Başkanlığı görevine seçildi. Seçimde Muammer Aydın 149 oy, Güneş Gürseler 56 oy aldı.

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