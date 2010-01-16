TBBL All Star biletleri satışta

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nin (TBBL) en görkemli organizasyonu olan Bayanlar All Star 2010'un biletleri Biletix'ten satışa sunuldu.



TBBL'nin 30. yılının da kutlanacağı organizasyonun bilet fiyatları 5 lira olarak belirlendi.



Ankara Atatürk Spor Salonu'nda 24 Ocak Pazar günü gerçekleşecek TBBL All Star 2010 organizasyonunda “Türk Yıldızlar” ve “Yabancı Yıldızlar” kadrosu karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yanı sıra, “3 Sayı” ve “Yetenek” yarışmalarının da yapılacağı organizasyonda çeşitli seyirci aktiveleri, dans gösterileri ve konserler de düzenlenecek.



Basketbolseverler, bilet teminini organizasyondan bir gün önce ve etkinlik günü Atatürk Spor Salonu gişelerinden de yapabilecekler.