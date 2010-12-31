-TBB'DEN SAHTE İNTERNET UYARISI İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), müşterilerin kredi kartı borçlarını öğrenebileceklerini belirten sahte internet sitelerine itibar edilmemesi ve kişisel bilgilerin verilmemesi uyarısında bulundu. TBB'den kredi kartı müşterilerine yönelik olarak açılan sahte internet sitelerine ilişkin yapılan duyuruda, son günlerde Türkiye Bankalar Birliği'nin ve üyesi bankaların adı kullanılarak müşterilerinin kredi kartı borçlarını öğrenebileceklerini belirten sahte internet siteleri açıldığı, kredi kartı sahiplerini dolandırmayı amaçlayan bu tür internet siteleri ile Türkiye Bankalar Birliği'nin ve bankaların bir ilgisinin bulunmadığı bildirildi. Sahte internet sitelerine yönelik gerekli hukuki girişimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''İyi niyetli olmayan girişimlerin devam etmesi nedeniyle, 29 Eylül 2010 ve 3 Kasım 2010 tarihlerinde yapılan duyurulara ek olarak kamuoyuna bir kez daha bilgi verilmesi gerekli görülmüştür. Kredi kartı sahiplerinin, borçları da dahil olmak üzere güvenli olarak bilgi alabilecekleri tek yer kredi kartını aldıkları kuruluşlardır. Bunun haricinde başka bir kanaldan veya başka bir internet sitesinden doğru ve sağlıklı bilgi almak mümkün değildir. Kart borcunu öğrenmek için internetten arama motoru aracılığıyla bulunan sitelere itibar edilmemesi, söz konusu sitelere kredi kartına ait kişisel bilgilerin (kart numarası, şifre, güvenlik bilgileri) girilmemesi, olası dolandırıcılık eylemlerinden korunmak açısından büyük önem arz etmektedir.''