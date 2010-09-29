-TBB'DEN MAİL UYARISI İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), banka müşterilerine birlik adı kullanılarak gönderilen dolandırma amaçlı e-postalarla ilgili vatandaşları uyardı. TBB açıklamasına göre, Türkiye Bankalar Birliği adı kullanılarak banka müşterilerine gönderilen bir e-posta mesajında, kredi kartı borcunu öğrenmek amacıyla e-posta mesajı içerisindeki linke tıklanarak kredi kartı, son kullanma tarihi, güvenlik kodu, şifre vb bilgilerin girilmesinin talep edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Amacı dolandırıcılık olan söz konusu e-posta ve içerisinde belirtilen link ile Türkiye Bankalar Birliği’nin ve bankaların bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu tip sahte e-postalarda yer alan linklerin açılmaması, talep edilen bilgilerin kesinlikle doldurulmaması gerekmektedir.''