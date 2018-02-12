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Ekonomi

TBB'den dolandırıcılık uyarısı: Telefon yönlendirmelerine dikkat

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) banka müşterilerinin, bankalara yaptıkları masraf, komisyon, faiz gibi ödemelerin iadesi vaadiyle özel telefon numaralarına yönlendirildiğine dikkat çekilerek, "Dolandırılmak istemiyorsanız lütfen

12 Şubat 2018 19:29

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) banka müşterilerinin, bankalara yaptıkları masraf, komisyon, faiz gibi ödemelerin iadesi vaadiyle özel telefon numaralarına yönlendirildiğine dikkat çekilerek, \"Dolandırılmak istemiyorsanız lütfen telefon yönlendirmelerine dikkat ediniz\" uyarısı yaptı.
TBB\'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Birliğimize yapılan bildirimlerden, banka müşterilerinin, bankalara yaptıkları masraf, komisyon, faiz gibi ödemelerin iadesi vaadiyle özel telefon numaralarına yönlendirildiği anlaşılmaktadır.
\"Yönlendirilen numaralara yapılan aramaların dakikası çok yüksek fiyatlı olabilmektedir.
\"Müşterilerin özel telefon numaralarını aramalarının istenmesi bir dolandırıcılık girişimi olabilir.
\"Mağdur olmamak için özel numaralara yönlendirme içeren mesajlara itibar edilmemelidir. Telefonla bilgi almak isteyen banka müşterileri sadece bankaların kendi numaralarını kullanmalıdır.
\"Kamuoyunun bilgisine önemle sunulur.\"

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