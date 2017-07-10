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TBB'den 6 maddede 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması

"Şimdi bu talebin içinin somut bir şekilde doldurulması zamanıdır"

10 Temmuz 2017 19:28

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 25 günün ardından dün Maltepe Mitingi ile son bulan Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin 6 maddelik bir açıklama yayınladı. TBB, açıklamasında “Şimdi bu talebin içinin somut bir şekilde doldurulması zamanıdır. Özlemimiz, siyaset yapmayan ve siyasetten emir ve talimat almayan, bağımsız, tarafsız ve güven duyulan bir yargı sistemine kavuşmaktır” dedi.

Açıklama şöyle:

1- Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı adalet yürüyüşünün son derece barışçıl ve başarılı şekilde tamamlanmasından mutluyuz.

2- Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, bu yürüyüş ve dünkü miting, "adalet" konusunu gündeme en etkili şekilde taşımıştır.

3- Öte yandan, bizim yıllardır mücadelesini verdiğimiz hukuk devleti idealinin, Türkiye'de siyaset tarafından sahiplenildiğini ve bu talebin arkasındaki büyük gücün halk olduğunu görmek de hepimizi umutlandırmıştır.

4- Yürüyüş sırasında protestoları dahi ders verir şekilde sükunetle karşılayan ve demokratlık örneği sergileyen Sayın Kılıçdaroğlu'na, bu önemli yürüyüşe iyi niyetle ve adalet özlemiyle katkı veren tüm vatandaşlarımıza, yürüşün güvenliğini sağlayan asker ve polislerimize teşekkürü bir borç biliriz.

5- Şimdi bu talebin içinin somut bir şekilde doldurulması zamanıdır. Türkiye Barolar Birliği olarak özlemimiz; siyaset yapmayan ve siyasetten emir ve talimat almayan; bağımsız, tarafsız ve güven duyulan bir yargı sistemine kavuşmaktır.

6- Bu yoldaki çalışmalarımıza bütün gücümüzle ve adalet yürüyüşünün yarattığı toplumsal farkındalığın desteğiyle devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türkiye Barolar Birliği

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