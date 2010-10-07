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TBB YÜKSEK MAHKEME İÇİN ADAYLARINI SEÇTİ  ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 21:04

-TBB YÜKSEK MAHKEME İÇİN ADAYLARINI SEÇTİ  ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Anayasa Mahkemesi üyeliği için Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) yapılan seçimde en çok oyu Afyonkarahisar Baro Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Muş Baro Başkanı Sait Sever ve Düzce Baro Başkanı Ali Dilber aldı.  TBB, Anayasa Mahkemesi üyeliği için bugün seçim yaptı. 78 baro başkanının oy kullandığı seçimde 36 aday adayı arasından Afyonkarahisar Baro Başkanı Akıncı 41 oy, Muş Baro Başkanı Sever 35 oy ve Düzce Baro Başkanı Dilber 33 oy alarak, en çok oy alan 3 aday adayı oldular.  TBB, bu üç kişinin isimlerini yarın TBMM Başkanlığı'na bildirecek. TBMM, bildirimden itibaren 10 gün içinde bu üç kişi arasından birini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçecek. 

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