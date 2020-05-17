TBB Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı: Seçim sisteminin değiştirilmesine karşıyız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin olağanüstü toplandı. TBB Yönetim Kurulu, toplantı sonrasında yapılan açıklamada, çoklu baroya, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine, baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşı olunduğunu bildirdi.

Yönetim Kurulunun baroların yeniden yapılandırılması ve seçim sistemi konusunda görüşme yapmak üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, 8 Mayıs'ta yapılan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu toplantısında, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikler hakkında kurumsal görüşlerini almak için 80 baroya ayrı ayrı yazı yazılmasına karar verildiği belirtildi.

Yönetim Kurulunun, baroların yaptığı kamuoyu açıklamalarıyla gönderdikleri cevabi yazıları da dikkate alarak yaptığı müzakereler sonucunda hazırlanan açıklamanın kamuoyuyla paylaşılmasına ve yetkili makamlara yazılı olarak duyurulmasına karar verdiği bildirildi.

"#GüçlüBaroGüçlüAvukat"

Açıklamada alınan karar şu şekilde duyuruldu:

"Bizler; çoklu baroya, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine, baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşıyız. (TBB Başkanı’nın delege yapısı ve nispi temsil sisteminin ayrıntılı tartışılması ve böylece ortak akıl oluşturulması gerektiği düşüncesiyle bu kısma karşı oyu vardır) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

Yönetim Kurulu toplantısı sonrası #GüçlüBaroGüçlüAvukat etiketi Twitter'da gündem oldu.