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Ekonomi

TBB: Yargıtay’ın kararını yanlış yorumlamayın banka kart ücreti alır

Türkiye Bankalar Birliği ödenen kart ücretlerinin bankalardan geri talep edilebilmesinin mümkün olmadığını açıkladı

04 Mart 2012 13:27

 

T24 - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kredi kartı aidatlarıyla ilgili olarak tüketicilerin yanlış bilgilendirildiğini savunarak, “Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin kararının, kredi kartı ücretlerinin yasal dayanağının bulunmadığı ve kart hamillerinin son 10 yılda ödedikleri kart ücretlerini bankalardan geri talep edebileceklerine imkan verildiği şeklinde yorumlanması söz konusu değildir. Kredi kartı hizmeti bankalar için riskin yanı sıra bir maliyet de gerektiriyor” dedi.


Risk ve maliyeti içeriyor


Bu çerçevede, bazı müşterilerin ödedikleri kredi kartı ücretlerinin kendilerine iadesi için bankalara başvurduklarının gözlemlendiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi: “Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin kredi kartı ücretlerine ilişkin yerleşik kararlarında, bankalar gördükleri hizmetin uygun bir karşılığını isteme hakkına sahip. Bankaların bu maliyeti kredi kartı kullanıcılarına yansıtması doğal. Bankaların 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu hükümleri gereğince belirledikleri bir ücreti kart kullanıcılarından talep edebilecekleri öngörülmektedir.”


Sonuç farklı yorumlandı


Açıklamada, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin bozma kararında da esasa girilmediği için kart üyelik ücretinin alınıp alınmaması hususunun tartışılmadığı belirtilerek, şöyle denildi: “Kredi kartı sözleşmesi imzalanmış olması nedeniyle Borçlar Kanunu’nun 125. maddesindeki 10 yıllık zaman aşımı süresinin uygulanması, müşterilerin bankalara karşı olan kredi kartı borçlarını hiçbir şekilde etkilemiyor. Sonuç olarak; Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin kararının, kart ücretlerinin yasal dayanağının bulunmadığı ve kart hamillerinin son 10 yılda ödedikleri kart ücretlerini geri talep edebileceklerine imkan verildiği şeklinde yorumlanması söz konusu değildir.”

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