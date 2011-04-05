-TBB, ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERİN KALDIRILMASINI İSTEDİ ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Vedat Ahsen Coşar, ''Türkiye Barolar Birliği olarak talebimiz özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kaldırılmasıdır'' dedi. TBB'de Avukatlar Haftası nedeniyle ''Herkes İçin Adalet, Adalet İçin Avukat'' sloganıyla ''Avrupa Birliği'nin Avukatlık Mesleği İle İlgili Direktifleri Ve Avukatlık Mesleğinde Reklam, Rekabet Ve Sınırları'' konulu ''Uluslararası Avukatlık Hukuku Konferansı'' düzenlendi. Konferansa Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Etem Kuriş de katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Coşar, özgürlüklerin sınırlamaları olduğunu ve sınırlamaların çok farklı çeşitleri olduğunu belirterek, ''savunmanın özgürlüğü'' konusunun ise farklı ele alınması gerektiğini söyledi. Savunmanın evrensel, tarihsel ve hukuksal bir perspektif içinde değerlendirildiğinde özgür olması gerektiğini vurgulayan Coşar, ''Buradaki özgürlük, hiç kuşku yok ki bir şeyden özgürlük olarak tanımlanan ve müdahaleden hoşlanmayan negatif bir özgürlüktür'' dedi. Coşar, son zamanlarda avukatlarla ilgili olarak yürütülen soruşturmalarda izlenen yöntemi de eleştirerek, ''izlenen yöntemin, açıkça savunmanın özgürlüğüne ve bağımsızlığına yönelik ağır, hem de çok ağır bir saldırıdır'' olduğunu öne sürdü. TBB olarak benzeri saldırılara izin verilmemesini isteyen Coşar, avukatların ''sır saklama yükümlülüklerine'', bu yükümlüğün yerine getirilmesine hizmet eden ''tanıklıktan çekinme haklarına'' saygı gösterilmesini istedi. Avukatların görevlerini yapabilmeleri için dosyalara, delillere erişmelerinin sağlanmasını talep eden Coşar, ''Bu ise ancak kimi savcıların görev yerlerinin değiştirilmesi ile değil, zihniyetin, CMK madde 250'de ifadesini bulan özel yetkili mahkemeler kurumuna hakim olan zihniyetin ortadan kaldırılması ile mümkündür. Türkiye Barolar Birliği olarak talebimiz özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kaldırılmasıdır'' diye konuştu. Coşar, avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlüğün ayrım gözetmeden, hükümet veya kamudan gelebilecek uygunsuz müdahalelere yer vermeyecek şekilde korunması, teşvik edilmesi ve bağımsızlık prensibine saygı gösterilmesi için gereken tüm tedbirler alınması gerektiğini söyledi. -AVUKATLAR MÜVEKKİLLERİNE ERİŞEBİLMELİ Avukatlık mesleğine kaydolma başvurusunun bağımsız bir meslek organı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Coşar, mesleki standartlara uygun olarak hareket eden avukatların, herhangi bir yaptırıma veya baskıya tabi tutulmaması gerektiğini ifade etti. Coşar, avukatların reklam ve tanıtım sınırlarının da sıkıntılı oldukları bir konu olduğunu ifade ederek, avukatların gerçeğe uygun bilgi vermesi koşulu ile var ise yazdığı makaleleri, kitapları, bildiği yabancı dili, master veya doktora bilgilerini, bürosunda çalışan personeli tanıtan bilgileri içeren internet sitesi yoluyla kamuoyuna sunmasının reklam değil, tanıtım olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. -ANKARA BARO BAŞKANI FEYZİOĞLU'NUN KONUŞMASI- Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu ise avukatların sıkıntıları bulunduğunu ve bu yüzden avukatlar günü kutlu olsun diyemediğini söyledi. Avrupa ve ABD'de avukatların farklı gündemleri olduğunu, farklı konular tartıştıklarını ifade eden Feyzioğlu, ''Biz güzel ve güzel olduğu kadar ilginç bir ülkeyiz. Bu güzel ülkelerden bazı manzaralar sunacağım'' diyerek, avukatlık mesleğine ilişkin sunumları örnekler vererek anlattı. Zorunlu avukatlık sistemini eleştiren Feyzioğlu, zorunlu avukatlık ücretlerini iddia makamı olan Cumhuriyet savcılıklarınca ödendiğini bu durumunda büyük bir tezatlık içerdiğini öne sürdü. Zorunlu avukat ücretlerinin 6 ay gecikmeli ödendiğini söyleyen Feyzioğlu, şöyle konuştu: ''Yok edilen görmezden gelinen, ihlal edilen savunma hakkı aslında avukatın değil avukatın savunduğu bireyin hakkıdır. Avukat olmazsa insan birey niteliği kazanamaz. Avukatın savunma yapmasının önüne çıkarılan her engel bireyin temel hakkının ihlalidir. Avukatın olmazsa olmaz olduğu, demokrasinin hukuk devletinin olmazsa olmazı olduğunu ne zaman anlayacaksınız?''