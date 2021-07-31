TBB, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara borç ödeme ve finansman sağlama konularında kolaylık sağlanması için tavsiye kararı aldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yaşanan orman yangınları nedeniyle ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin borçlarının ödenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sunulmasında gerekli kolaylıkların sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı.

Sözcü'nün aktardığına göre TBB'den yapılan açıklamada, yaşanan yangın felaketi nedeniyle TBB Yönetim Kurulu’nun acil bir toplantı yaptığı bildirildi.

Yapılan görüşmelerde yangının yol açtığı tahribat nedeniyle, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda TBB üyelerine tavsiyede bulunulmasına karar verildiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verildi.

Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin de taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine karar verildiği duyuruldu.