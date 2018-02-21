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Ekonomi

TBB: Ocak ayında 1.2 milyar liralık senet protesto edildi

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin verilerine göre, Ocak ayında Türkiye genelinde toplam 1

21 Şubat 2018 18:18

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin verilerine göre, Ocak ayında Türkiye genelinde toplam 1.2 milyar parasal tutarında senet protesto edildi.
TBB Risk Merkezi\'nin yaptığı açıklamaya göre 2018’in ilk ayında protesto edilen toplam 76 bin senedin parasal tutarı 1.2 milyar lira oldu ve geçen yılın aynı ayına göre protesto edilen senet adedi yüzde 11, senet tutarı da yüzde 5.0 azaldı.
Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 26’sını İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 10 ile Ankara, yüzde 7 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve yüzde 4 ile Kocaeli izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Siirt ve Bayburt oldu.

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