TBB’den yeni karar: “1 No'lu Baro değil İstanbul Barosu”

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU

Başkanlığa Metin Feyzioğlu’nun yerine eski Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın seçildiği Türkiye Barolar Birliği’nde çoklu baro düzenlemesinin kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunulması için çalışma yürütülecek. Bu doğrultuda Sağkan’ın talimatıyla, yapılacak yazışmalarda, Feyzioğlu döneminde İstanbul 1 No'lu Barosu olarak nitelendirilen baroya, İstanbul Barosu denilmesi kararlaştırıldı. İstanbul’da çoklu baro düzenlemesinden sonra kurulan yeni baroya ise İstanbul 2 No'lu Barosu denilmeye devam edilecek.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı seçiminde, Sağkan, çoklu baro düzenlemesinin kaldırılarak, eski sisteme dönülmesi yönünde çalışma başlatılmasını hedeflerinden birisi olarak açıkladı. Sağkan’ın göreve başlamasından sonra TBB’de bu konuda çalışma yapılması için ön hazırlıklar başlatıldı.

Sadece İstanbul Barosu

Bu konudaki ilk değişiklik ise yazışmalarda yaşanacak. Feyzioğlu döneminde İstanbul’daki barolarla yapılan yazışmalarda, “1 No'lu Baro, 2 No'lu Baro” ifadeleri kullanılıyordu.

Sağkan’ın talimatıyla, bu uygulama kaldırıldı. Buna göre, TBB, yazışmalarda, çoklu baro kurulmadan önce olduğu gibi sadece İstanbul Barosu ifadesini kullanacak. Yeni kurulan baroya ise 2 No'lu Baro denilmeye devam edilecek.