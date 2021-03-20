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TBB'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Türkiye'nin imzasını çekmesi hukuka aykırıdır

20 Mart 2021 19:09

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Kararı'yla ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının hukuka aykırı olduğunu açıkladı. TBB'den yapılan açıklamada, "Usulde paralellik ilkesi ve Sözleşmenin yukarıda açıklanan niteliği gereği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin söz konusu Sözleşme'den çekilmesi için çekilme yetkisi veren kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır" denildi.

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